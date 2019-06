Gobierno garantiza Bs 104 millones para inicio del SUS en Santa Cruz

Los recursos para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en Santa Cruz están garantizados. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró ayer que esa cartera de Estado está en posibilidades de transferir Bs 104 millones a la Gobernación cruce- ña para aplicar el nuevo sistema en los hospitales de tercer nivel, durante este año.

Las autoridades de la Gobernación y del Ministerio de Salud hacen votos porque el SUS arranque este mes en los cinco hospitales de tercer nivel del departamento (San Juan de Dios, Percy Boland, Oncológico, Mario Ortiz y Japonés), aunque hay divergencias sobre quién debe hacerse cargo de los ítems de provincia, que ahora son asumidos por el gobierno departamental. Montaño se refirió ayer al tema, en la apertura de la feria de salud que se realiza en la zona de Los Lotes, indicando que las mesas técnicas han avanzado en varios puntos, entre ellos, el tema del financiamiento. Fue en este escenario que Montaño aseguró que su ministerio está en posibilidades de transferir, gradualmente hasta fin de año, los Bs 104 millones necesarios para implementar el SUS en los hospitales de tercer nivel cruceños.

Los ítems

Por su parte, el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, indicó que también hay predisposición en llegar a un acuerdo para la firma del convenio intergubernativo este mes, pero le preocupa que el Ministerio de Salud no haya dado respuesta a la propuesta de la Gobernación de dividir la carga de los ítems y que las mesas técnicas no se hayan reinstalado, desde hace más de una semana.

“Hemos hecho un planteamiento de tipo administrativo. Estamos a la espera que se resuelva, pero no hemos tenido respuesta”, expresó Urenda. Agregó que la propuesta cruce- ña es que el Estado pague los 407 ítems de provincias (que equivalen a Bs 51 millones) de los que la Gobernación ha manifestado que no puede hacerse cargo; mientras el gobierno departamental seguirá pagando 1.307 ítems con recursos provenientes de las regalías departamentales.

Al respecto, la ministra Monta- ño indicó que el pago de los ítems de provincia es competencia de la Gobernación y, por lo tanto, no pueden ser asumidos por el nivel central.

“Hay consensos, pero lo que no nos puede pedir la Gobernación es que asumamos los ítems (de provincia), que son de su responsabilidad, pues ellos han hecho la contratación de ese personal”, dijo la ministra del área. Montaño refirió que el Gobierno tampoco puede asumir el pago del Bono de Vacunación de ese personal, como lo pide la Gobernación, porque no es su competencia. “Eso no, pero todo lo demás sí, porque hay la plata y la predisposición para hacerlo”, indicó la autoridad de salud

8.000 puestos para el SUS

En la apertura de la feria de salud, Montaño informó de que el Gobierno nacional está creando 8.000 nuevos ítems para el primer año de implementación del SUS en todo el país. De estos, 3.000 son para el personal que cuenta con contratos temporales y el resto para reforzar las áreas críticas de los hospitales, como son: emergencias, internación, Las brigadas realizan estudios y atenciones médicas gratuitas terapia intensiva y hemodiálisis.