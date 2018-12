Gobierno confirma otra muerte por dengue

Una mujer de 39 años se ha convertido en la quinta víctima fatal del dengue en el municipio de Caranavi, departamento de La Paz. El deceso de la mujer fue confirmado por la jefa de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Alejandra Salas, al señalar que hasta el momento los casos confirmados de dengue en dicha región se acercan a los 300.

Salas explicó que el deceso de la mujer ocurrió el miércoles en el Hospital del Tórax de La Paz, adonde la paciente fue ingresada el domingo. Pese a ello, su diagnóstico llegó a complicarse.

Informó de que a la zona se ha desplegado personal médico para vigilancia epidemiológica, además se llevan a cabo actividades de fumigación y limpieza de criaderos del mosquito Aedes aegypti, que es el portador del dengue.

Salas pidió a la población de Caranavi evitar la acumulación de basura porque es un foco alto de proliferación de criaderos de ese mosquito y recomendó que de evidenciarse síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular reportar inmediatamente a los establecimientos de salud cercanos.

En Santa Cruz, autoridades del Sedes informaron de que hasta la semana epidemiológica 50, los casos de dengue, chikunguña y zika no han tenido cambios, es decir, se han confirmado 405 casos de zika, 100 de dengue y 51 de chikunguña; no obstante, piden no bajar la guardia.