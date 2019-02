Gobierno aprueba $us 30 millones para mejoramiento de hospitales

Tras la aprobación de la ley que pondrá en vigencia al Sistema Único de Salud (SUS) a partir del 1 de marzo, el Gobierno nacional informó sobre la aprobación del Decreto Supremo N.° 3796, mediante el cual se destina $us 30,8 millones para fortalecer los hospitales de segundo y tercer nivel con equipamiento y mejoramiento de infraestructura. Sin embargo, aclara que para realizar refacciones se precisa de los convenios intergubernativos.

El viceministro de Salud y Promoción, Álvaro Terrazas, manifestó que el decreto supremo aprobado la semana pasada permitirá poner en marcha un plan a corto y mediano plazo para el fortalecimiento de 33 centros hospitalarios de tercer y segundo nivel ya existentes, priorizando 18.

“Este decreto autoriza al Ministerio de Salud hacer la compra de equipamiento y el mejoramiento de la infraestructura de segundo y tercer nivel, aunque para lo segundo se precisan convenios intergubernativos”, dijo Terrazas.

El viceministro indicó que del total de los recursos, $us 6,7 millones serán para infraestructura hospitalaria y 24,1 millones para equipamiento. En el plan a corto plazo están contemplados los centros hospitalarios de tercer nivel de Santa Cruz, entre ellos el Japonés. “Se están haciendo las gestiones para el traspaso de estos fondos al Ministerio de Salud, con lo cual se iniciarán los procesos de adquisición para el equipamiento y los procesos de preinversión para el mejoramiento de la infraestructura”, agregó.

La autoridad de salud hizo notar que para invertir en infraestructura hospitalaria se precisa de los convenios intergubernativos, proceso en el que ya tienen camino avanzado con cinco gobernaciones y esperan que las de La Paz, Tarija y Santa Cruz también lo hagan. Con respecto a Pando, que por ahora no tiene en funcionamiento un hospital de tercer nivel, ya este está en construcción, se espera llegar a un acuerdo con la Alcaldía de Cobija. “Normativamente no podemos invertir en infraestructura hospitalaria sin convenio intergubernativos. Las gobernaciones no están obligadas. Si no quieren recibir este tipo de presupuesto para el fortalecimiento de los hospitales y que nosotros podamos colaborar de esta forma, entendemos, pero la población quiere el SUS y de la misma forma esperamos que todas las gobernaciones acepten entrar en esto”, declaró Terrazas, al precisar que los convenios han sido remitidos a las gobernaciones para que puedan ser observados e, incluso, modificados, pero que la intención es llegar a un consenso para que el SUS pueda arrancar el 1 de marzo en todo el país.

Costas: “Es un atropello”

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, reiteró que los convenios intergubernativos buscan usurpar y cercenar la autonomía departamental, pues se “transfieren todas las competencias en materia de salud al Ministerio de Salud”.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que también se refirió al tema, indicó que no están en contra de un seguro de salud, sino de la forma en que se lo quiere hacer. “Lamentablemente en estos días hemos constatado que (el Gobierno central) aprueba un seguro de salud de forma improvisada, atropellando las competencias autonómicas, lo cual pone en duda si la verdadera intención del Gobierno es dotar de un seguro de salud a la gente o simplemente tiene fines electorales”, expresó.

Costas propuso poner en agenda nacional la salud para construir entre todos un seguro de salud que beneficie al conjunto de la población.

Cifra

51 %

El Sistema Único de Salud prevé beneficiar al 51% de la población boliviana, de entre cinco y 59 años, que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud.