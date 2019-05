Gobernación reitera que no tiene deudas por regalías con San José

Víctor Hugo Añez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, ratificó este martes que la gestión de Rubén Costas, por cuestión de regalías hasta la gestión 2015, no tiene ninguna deuda con el municipio de San José de Chiquitos, que esta jornada acata un paro cívico y bloquea la ruta bioceánica y la línea férrea.

Las declaraciones de Añez echan por borda lo expuesto por el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, que justifica las movilizaciones en la región chiquitana a raíz de una supuesta deuda de Bs 40 millones en los últimos cinco años.

“No existe ninguna deuda con el municipio de Sana José, él (Caballero) dice que existe una deuda, nosotros le hemos demostrado que no hay deuda, existe un acta con la Asociación de Municipios Cruceños (Amdecruz), donde no existe hasta 2015 ninguna deuda con ningún gobierno municipal”, explicó Añez.

Amdecruz respalda a San José

Desde Amdecruz, el presidente Rodolfo Vallejos, manifestó su respaldo a la medida que asumió el municipio de San José de Chiquitos en demanda de recursos económicos por concepto de regalías.

“Amdecruz demandó hace unos meses atrás más de Bs 400 millones que adeudaba la Gobernación a los 55 municipios de Santa Cruz. San José de Chiquitos está ahora movilizada lleva un bloqueo de carreteras, Amdecruz respalda esta medida”, señaló Vallejos, a través de un video que publicó su gabinete de comunicación.

Gobernación pide levantar el bloqueo

Añez declaró que la Gobernación de Santa Cruz está abierta al diálogo con San José de Chiquitos; sin embargo, condicionó las futuras negociaciones. “Hemos ratificado que podemos estar el jueves en San José, hemos solicitado que depongan sus medidas, y una vez levanten el bloqueo que está promoviendo el acalde, nosotros vamos a asistir", señaló.

San José debe a la Gobernación

Por otra parte, el asesor de Gestión de la Gobernación cruceña presentó una nota (de noviembre del año pasado) donde demuestra que el municipio de San José le debe a la Gobernación de Santa Cruz.

“El saldo conciliado es un millón y medio de bolivianos (22 noviembre 2018) por eso el alcalde no puede decir que desconocía que le habíamos anunciado que él tenía una deuda con el Gobierno Departamental”, acotó.

También puedes leer:

En San José de Chiquitos bloquean de forma indefinida por sus regalías

Puerto Suárez se suma a la demanda de los josesanos por regalías