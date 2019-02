Gobernación ofrece atención médica gratuita plena si el Gobierno cubre ítems

Cuando faltan solo dos días para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en el país, la Gobernación de Santa Cruz ofrece dar atención gratuita plena, es decir, en todos los servicios de los hospitales de tercer nivel, si es que el Gobierno central asume la dotación de ítems y cumple con su ofrecimiento de equipar dichos centros.

El gobernador Rubén Costas hizo el anuncio durante los actos de conmemoración de los 458 años de la fundación de Santa Cruz, al manifestar que el gobierno departamental está dispuesto a “ofertar la cartera global de servicios de manera gratuita” si el Gobierno se hace cargo de los recursos humanos, adelantando que para ello, se enviará una contrapropuesta al Gobierno nacional.

El secretario de Salud, Óscar Urenda, explicó que la propuesta es básicamente ampliar la cobertura del SUS a todos los servicios de los hospitales que son administrados por la Gobernación, es decir, a la consulta externa, internación, cirugías (hasta las de alta complejidad, como los cateterismos) y otros, con la condición de que el Gobierno nacional cubra los 1.890 ítems que paga actualmente la Gobernación, así como los 541 nuevos cargos que se precisan incorporar. Además, se pide que cumpla con el equipamiento, como se ha comprometido.

El secretario de Salud informó de que se está dirigiendo una carta al Ministerio de Salud, haciéndole conocer el nuevo planteamiento del gobierno departamental, que se ajusta más a un seguro universal porque no pone límite a las prestaciones. “Queremos dar todos los servicios gratuitos, no solo 300 o 1.200 (del SUS)”, dijo Urenda.

Durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por el aniversario de fundación de Santa Cruz de la Sierra, Costas pidió dejar de lado al cálculo político en el tema de la salud e indicó que la propuesta del Gobierno de hacerse con el control de los hospitales “supone echar por tierra los avances de todos estos años, tanto en el modelo de gestión, en la planificación e, incluso, en la incorporación estratégica de equipamientos”.

Anunció que se pedirá al Gobierno central que asuma con el pago de 1.890 ítems que cubre la Gobernación; además de costos del equipamiento y de los 541 ítems adicionales necesarios; mientras que la Gobernación asumirá los gastos de funcionamiento de los hospitales ofertando la cartera global de servicio de manera gratuita.

Costas considera que “es paradigmático que un Gobierno que les ha trasladado los hospitales sin ningún presupuesto, quiera ahora llevárselos”, después de que la Gobernación invirtió gran parte de sus fondos para equiparlos y garantizar una mejor atención a la población.

Apuntan a la coadministración

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, antes de que se conozca la nueva propuesta de la Gobernación cruceña, aclaró que no pretende cercenar competencias ni confiscar recursos de la Gobernación, pues los convenios intergubernativos solo buscan una coadministración de los centros hospitalarios para hacer un control de las inversiones. “Siempre hacemos referencia de que no es una transferencia de competencias, que están enmarcadas en el art. 81 de la Ley Marco de Autonomías; planteamos una delegación, que no es completa, de la referida a los hospitales de tercer nivel, sobre cómo se administran”, manifestó Terrazas.

Explicó que la idea es garantizar el funcionamiento de los nosocomios, proveyendo de materiales, equipamiento e infraestructura y que los gobiernos departamentales sigan invirtiendo en salud como lo han venido haciendo. “No es que nosotros (el Ministerio de Salud) estemos asumiendo el Sedes o confiscando recursos. Lo que estamos pidiendo es una coadministración de los hospitales de tercer nivel y que nos permitan, a través de estos convenios, hacer una inversión de recursos, los cuales deben ser controlados por el nivel central en conjunto con el nivel departamental”, dijo Terrazas.

El Ministerio de Salud no ha conseguido aún allanar el camino para llegar a acuerdos con las gobernaciones de Tarija y Santa Cruz. La Paz ha expresado que está dispuesta a sentarse a dialogar.