Gobernación observa dilatación de las mesas técnicas

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, informó ayer de que las mesas técnicas con el Ministerio de Salud están prácticamente estancadas desde hace tres semanas y, por lo tanto, no han tenido una respuesta a su propuesta administrativa que viabilice la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en los hospitales de tercer nivel cruceños.

“No hemos recibido una respuesta que nos diga si es factible o no nuestro planteamiento. No sé si es falta de presupuesto o de voluntad política”, expresó Urenda, al indicar que los técnicos del Ministerio de Salud no volvieron a Santa Cruz, desde que se hizo la visita a los centros hospitalarios.

Urenda explicó que en el documento que se envió al Ministerio de Salud se propone que dicha instancia se haga cargo de los 541 ítems de provincia que paga la Gobernación y que cubra la deuda de cerca de Bs 90 millones a los hospitales por prestaciones de la Ley 475. En una anterior declaración, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, indicó que el pago de los ítems de provincia es competencia de la Gobernación y, por lo tanto, no pueden ser asumidos por el nivel central.

“Lo que no nos puede pedir la Gobernación es que asumamos los ítems (de provincia), que son de su responsabilidad, pues ellos han hecho la contratación de ese personal”, dijo Montaño días atrás, cuando inauguró la feria integral. Ayer ninguna autoridad de esa cartera de Estado se pronunció al respecto. Por otro lado, con relación a las mesas técnicas con el Colegio Médico, el presidente de este ente, Erwin Viruez, manifestó que esperan que se reinstalen en los próximos días con presencia de la ministra de Salud en la ciudad de Cochabamba. El sector pide que se canalice su inclusión a la Ley General del Trabajo, entre otras demandas.