Gobernación frena obras de reacondicionamiento del primer anillo

La Gobernación cruceña no aprobó la licencia ambiental solicitada por la Alcaldía para iniciar con los trabajos de su nuevo modelo de movilidad urbanaen el primer anillo de la ciudad, que contempla la implementación de los nuevos buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés).

Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, dijo que la comuna cruceña no cumplió con todos los requisitos. “Lamentablemente, la Alcaldía no pudo completar la documentación como se había solicitado, por tanto, las observaciones que se hicieron no fueron completadas. El proyecto estaba deficiente, la información no era suficiente para hacer un análisis y fue devuelto al municipio con la respectiva notificación”, sostuvo, en contacto con Unitel.

Ante esta situación, el municipio debe iniciar nuevamente el trámite completando las observaciones. "Si la Alcaldía completa las observaciones como presentar el diseño final, el plan de arborización, entre otras, el viernes mismo pueden solicitarlo. Obviamente, tarda 10 días en ser evaluado", indicó.

La comuna tenía previsto iniciar el lunes las obras para el ensanchamiento de la vía de un sector del primer anillo, entre la avenida Brasil y la rotonda del monumento a Ñuflo de Chaves, para el tránsito de los nuevos buses de tránsito rápido.