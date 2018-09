Óscar Urenda , secretario de Salud de la Gobernación encabezó la manifestación realizada este sábado en el que salubristas cuestionaron la implementación del Seguro Universal de Salud planteado por el Gobierno central, medida que califican de política y alejada de la realidad nacional.

"La manera en la que pretenden implantar un seguro universal atenta contra nuestra autonomía principalmente", dijo Urenda que pide a las autoridades nacionales instalar mesas técnicas de trabajo para encontrar consensos y no ajustarse meramente a intereses políticos aprovechando la coyuntura.

Ve que hay una normativa jurídica que está plasmada en la constitución, en la ley marco de autonomía y el estatuto autonómico y que se han creado leyes departamentales para hacer salud, por lo que este nuevo seguro "es una vulneración absoluta a nuestro derecho inalienable de la Gobernación de atender a nuestra gente".

#SantaCruzBo Salubristas y médicos se manifestaron este sábado en contra de la implementación del Seguro Universal de Salud (Video: Fuad Landívar) pic.twitter.com/ZPbzzSh8kl — EL DEBER (@diarioeldeber) 29 de septiembre de 2018

"Hemos hecho cinco años de gestión con mucho esfuerzo económico sin haber recibido un solo peso del Gobierno central y ahora aparecen a llevarse nuestro logros. Queremos ser parte de un seguro, pero no así, queremos que la salud de la población mejore, que haya más presupuesto. Necesitamos sentarnos en mesas técnicas con gente que le entienda, no podemos hacer reuniones políticas para implantar un seguro que no corresponde a la realidad del país", dijo Urenda.

En el acto en el que se anunció la implementación de esta nueva medida, el presidente Evo Morales dijo que se va a implementar desde el próximo año y que los costos serán cubiertos con recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN).