Los desalojos no se harán a 'gusto del cliente', dice García Linera sobre la decisión del Cabildo

El Gobierno no cree que hayan enfrentamientos o situaciones violentas entre cívicos y colonos, durante la acción de identificación de asentamientos ilegales que asumió una comisión cruceña, tras la determinación del Cabildo realizado el pasado viernes.

Precisamente uno de los puntos tratados en esta manifestación ciudadana, fue la de desalojar a los 'toma tierras' que hay en la Chiquitania y para ello se instó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cumplir esta medida, algo que no se realizó en el plazo de tres días que se le dió.

"No creo que eso se vaya a llevar al ámbito de la violencia, (además) para definir si hay una ocupción ilegal o no, se requiere de toda una auditoría, hay que delimitar donde uno está ubicado, se tiene que hacer georeferencia de cada lugar y eso requiere una fuerte inversión", dijo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado boliviano, en entrevista con Cadena A.



La autoridad, sin embargo, considera que es necesario hacer ese estudio pues cualquier asentamiento ilegal debe ser desalojado pero eso "no va a ser a gusto del cliente", pues antes se debe hacer un trabajo en conjunto con instituciones como el INRA.

La comisión ya está en la Chiquitania

Luis Fernando Camacho, presidente de Comité Cívico Pro Santa Cruz, informó a los medios que se procederá al levantamiento de datos y la verificación in situ de la situación de asentamientos que fue denunciada por comunarios.

Adelantó sin embargo que la determinación de hacer el desalojo de las tierras va en función de la confirmación de la ilegalidad o no del proceso de ocupación del terreno y que será verificado con las Alcaldías; confirmó que son 1.650 asentamientos que se han dado en los distintos municipios chiquitanos.

