Funcionario perdió un ojo; reyerta causó heridos en ambos bandos

El funcionario municipal Olvis Medeiros Arteaga sufrió la pérdida del globo ocular izquierdo y es atendido en la clínica Foianini. Así lo informó el director de la Felcc, Gonzalo Medina, y lo corroboró uno de los secretarios de la Alcaldía, quien indicó que el afectado es miembro de una empresa desconcentrada de la comuna que fue a apoyar el desalojo de los comerciantes que se resisten al traslado de La Ramada.

Ese fue el mayor afectado, de más de una veintena de funcionarios municipales heridos en la reyerta, según el relevamiento realizado en el hospital Obrero, donde 20 gendarmes fueron atendidos, además de una funcionaria que está en la Caja Nacional de Salud de la Villa Primero de Mayo.

También entre los gremiales hubo heridos, aunque no se conoció una lista oficial. El fiscal Iván Quintanilla, que indaga el hecho, manifestó que entre los 19 comerciantes aprehendidos por ocasionar desmanes varios tienen lesiones.

Golpeados y quemados



“Sentí una piedra sobre mi casco que me hizo caer; aparecieron unos 10 muchachos que me dieron con palo y me patearon”, cuenta la guardia Beatriz Gil, mientras muestra un morete en su hombro y su labio inferior reventado por dentro debido a una patada en el rostro. “He estado en muchos enfrentamientos, pero este ha sido el más grave”, comentó.



A esta gendarme le quitaron su casco y su escudo; por fortuna, uno de los agresores instó a los otros a detenerse y a ella le dijo: “Hacete pepa”. Beatriz se levantó y corrió dos cuadras hasta la rotonda del monumento a Andrés Ibáñez; ahí se desmayó y fue auxiliada.



Otro de los afectados fue Teófilo Chávez, que estaba preocupado por las quemaduras en su ojo y mejilla izquierdos, además de sus manos y brazos, pero sobre todo por no impresionar con su aspecto a sus dos hijos, de tres años y de seis meses. “Estaba sujetando mi escudo cuando me lanzaron un cohete de 12 tiros; uno de los petardos cayó sobre mi mano y ahí estalló”, comenta con mucho esfuerzo para hablar. Algo similar le pasó al gendarme Rivaldo Yavita, oriundo de Charagua, cuando retrocedía ante los cohetazos de los gremiales y pisó uno de los explosivos, que al reventar bajo su bota derecha le quemó la planta del pie.



Otra mujer de la fuerza municipal, Carmen Mendieta, recibió un jonazo que le causó una herida que requirió 14 puntos de sutura en la oreja izquierda.

En la jornada

Gendarmes heridos

José Sandi, Alan Navia, Luis Montero, Felipe Carvallo, Alemán Salazar, Vicente Condori, Lizeth Pedraza, Carmen Mendieta, Fabiana Mejía, Miguel Soto, Gian Salazar, Richard Ivara, José Espinoza, Rolando Mendoza, Teresa Salvatierra, Gerardo Santander, Teófilo Chávez, Rivaldo Yavita, Jorge Roca y Beatriz Gil.



Gremiales afectados

Los 19 que fueron aprehendidos tienen lesiones de diferentes grados; la mayoría, contusiones.