Funcionario del TDJ y dos policías son procesados porliberación irregular de reos

Hace una semana, un vecino de El Torno se sorprendió al ver caminando en las calles a los hermanos Hernando y Eduardo Castillo Vicente, sindicados de asesinar en junio de 2018 a una pareja de prestamistas en Jorochito, además de haber matado y calcinado a cuatro personas en la ruta a Camiri en 2016.

El vecino le contó a los familiares de los dos fallecidos, Adrián Cossío y Lily Rivas, y estos corroboraron que los hermanos Castillo estaban en libertad, por lo que acudieron ante el juez Alberto Zeballos para reclamarle esa situación.

El juez negó haber ordenado las liberaciones, por lo que acudió a Palmasola y así se descubrió que los dos reclusos acusados de asesinar a seis personas, fueron liberados irregularmente el pasado 8 de junio. Ante esta situación, la Policía y el Ministerio Público aprehendieron al encargado de notificaciones del Palacio de Justicia, Ramber Gómez Claros, que en julio de 2018 ya había sido aprehendido por un intento de liberar a un súbdito brasileño con una orden de libertad falsa. También fueron aprehendidos el exgobernador de Palmasola, Luis Quintín Meneses (destituido hace unos días) y el sargento Ever Morales, porque supuestamente colaboraron en la puesta en libertad de los reos

La liberación irregular

El 8 de junio los hermanos, Eduardo y Hernando Castillo Vicente, salieron del penal porque sus nombres estaban inscritos en la lista de libertades enviadas por el jefe de la Central de Notificaciones dependiente del Tribunal Departamental de Justicia, Ramber Gómez Claros. Sin embargo, en los documentos adjuntados no aparecían los mandamientos de libertad, debido a que solo estaban los mandamientos de detención preventiva.

“Lo curioso es que Eduardo y Hernando Castillo Vicente estaban en la lista y decían tener mandamiento de libertad, pero en realidad no existían en físico esas órdenes judiciales, sin embargo, salieron del penal sin ningún problema”, comentó el fiscal departamental Mirael Salguero. El abogado defensor de la familia de los fallecidos, Iver Carballo, dijo que el juez no había emitido la orden de libertad, por lo que hizo conocer el caso a la Fiscalía. “El encargado de la central de notificaciones y los policías tienen responsabilidad en la salida de estos peligrosos delincuentes”, puntualizó. Carballo comentó que los hermanos Castillo Vicente salieron libres por el supuesto “error” judicial en el caso del asesinato de la pareja de prestamistas, pese a que también guardaban detención por otro caso de asesinato. “Los policías no revisaron que los internos tenían otro proceso por matar y calcinar a cuatro personas, por lo que aún debían seguir recluidos en la cárcel, pero solo hicieron caso a una mala inscripción en la lista de libertades”, lamentó el jurista.

Funcionarios aprehendidos

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, informó que Ramber Gómez fue aprehendido por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados. Ramber presentó una acción de libertad aduciendo errores procedimentales en su aprehensión y un tribunal ordenó anoche su liberación. Su abogado, Óscar Cardona, señaló que corresponde que una vez su cliente sea liberado, la Fiscalía lo cite a declarar.

Sobre la denuncia, dijo que su defendido cometió un “error humano involuntario” en el envío de la lista y la documentación al penal para la liberación de los dos reclusos. Por otra parte, ayer, tras declarar ante el Ministerio Público, quedó aprehendido el teniente coronel Luis Quintín Meneses, quien era gobernador de Palmasola cuando se liberó a los hermanos Castillo Vicente, y que hace unos días fue destinado como comandante a Ichilo.

También fue aprehendido el secretario de la cárcel, sargento Ever Morales Alves. Los dos policías serán imputados por favorecimiento a la evasión e incumplimiento de deberes. La fiscal, Rosmery Barrientos, dijo que se recolectó las pruebas suficientes para demostrar que ambos son responsables de la salida irregular de los dos reos.

Uno ya fue recapturado

La Felcc logró recapturar el miércoles a Hernando Castillo Vicente en la comunidad Tacuarembó, distante a 40 kilómetros del municipio de El Torno. “Tras las pesquisas se logró aprehender a Hernando, quien junto a su hermano son los autores de seis asesinatos”, detalló Aguilera y añadió que un grupo de agentes continúan realizando operativos de búsqueda en la zona sur del departamento con el objetivo de capturar a Eduardo. Aguilera recordó que los hermanos Castillo fueron detenidos el 30 de julio de 2018, un mes después de acabar con la vida de la pareja de prestamistas.

Los crímenes de los Castillo Los hermanos Eduardo y Hernando Castillo Vicente estaban en la cárcel de Palmasola por seis crímenes en dos casos. El 5 de julio de 2016, cuatro personas fueron encontradas calcinadas en su motorizado en un camino vecinal en la ruta hacia Camiri, entre Zanja Honda y Mora.

La Policía atribuyó a los hermanos Castillo este hecho, pues habrían victimado a cuatro de los integrantes de su organización criminal, luego de que perpetraron un secuestro y tuvieron desacuerdos al repartirse los $us 200.000 del rescate. Además, según las investigaciones policiales, estos dos sujetos tienen relación con la muerte de una pareja de esposos que fue acribillada el pasado año en la localidad de Jorochito. Estas víctimas circulaban en su motorizado cuando fueron abatidos a tiros, por los hermanos Castillo que iban en motocicleta.

Antecedente de Ramber

En julio del pasado año, Ramber Gómez fue aprehendido por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado para favorecer en la liberación de un reo de nacionalidad brasileña procesado por estafa.