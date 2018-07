'Flasheo' y cambio de IMEI, ¿cuándo se convierte en un delito?

Flashear y liberar un celular son dos acciones distintas y como tales tienen diferente significado en el ámbito de la tecnología. En las últimas semanas se han intensificado los operativos que tienen como objetivo acabar con estas prácticas que son señaladas por la Policía, como una causante para que el robo de aparatos de celulares, continúe en la capital cruceña.

“Desde ahora, aquella persona que compre un celular robado será considerada parte de la organización delictiva y presentada a las autoridades judiciales. La Policía será inflexible a la hora de combatir este hecho delictivo. Demandamos de la sociedad su total comprensión y colaboración”, avisó Gonzalo Medina, director de la Felcc.

Cabe resaltar que las personas que se dedican al servicio técnico hacen una diferenciación entre el flasheo y la liberación a través del cambio de imei del teléfono. Te contamos las diferencias:

¿Qué significa Flashear un celular?

Es cambiar el software interno del dispositivo ya sea por una versión superior, una anterior o inclusive la misma versión en caso de requerir solucionar algún problema o conflicto con el sistema. En Android o iOS cuando dices flashear te refieres a reinstalar el sistema operativo del aparato.

¿Para qué sirve flashear un celular?

Normalmente se utiliza para actualizar el sistema operativo. El flasheo aplica para smartphones y tabletas y vendría siendo lo equivalente en windows a formatear e instalar un windows nuevo.

¿Qué problemas surgen por flashear un celular?

Aunque flashear tu smartphone o tableta puede ayudarte a solventar problemas también está la otra cara de la moneda y es que realizar este procedimiento puede implicar dañar momentánea o permanentemente el equipo ya que colocar archivos que no son los adecuados, no seguir bien el proceso o desconectar el cable de datos a la mitad de un flasheo, puede producirte un semibrick del equipo o un brickeo total (full brick).

¿Qué significa liberar un celular?

Es abrir los permisos de conectividad en redes para que pueda ser utilizado con un chip de cualquier compañía telefónica en el mundo.

Cuando tu compras un aparato de dudosa procedencia (no libre) el celular estará bloqueado para solo poder ser utilizado con permiso de la persona que lo registró en la compañía de teléfonos que te vendió el celular (mismo chip y número) y de este modo si colocas un nuevo chip te pedirá un código de desbloqueo para poder utilizarlo teniendo red para llamadas y mensajes.

Sin embargo en algunas ocasiones te encontrarás con equipos que no son posibles de liberar previo a que hagas un flasheo, ejemplo si el firmware original de la compañía telefónica está bloqueado para que no puedas colocar otro chip y al usar otra tarjeta sim no te mostrará la ventana de ingresar código de desbloqueo imei.

¿Qué es el código imei?



"International Mobile Equipment Identity", que en español sería "Identidad Internacional de Equipo Móvil".

Eso significa "Imei", un código que identifica cada al dispositivo móvil a nivel mundial y que ayuda a ubicarlos cada vez que se conectan a la red. Este es pregrabado por el fabricante de los teléfono móviles y es único.

(Fuente: Neo stuff, Yahoo y Taringa)