Fiscalía rechaza denuncia contra gobernador Canelas

El Ministerio Público determinó desestimar la denuncia presentada por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar contra el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, por los dichos en contra de los cruceños durante la inauguración de los Juegos Suramericanos.

Cuéllar ingresó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia contra Canelas por discriminación y racismo y otra contra la Policía por violar el derecho a la libertad de expresión de la activista María Anelín Suárez, quien fue obligada a cubrir su polera porque llevaba lemas que pedían el respeto al voto del referéndum del 21F, en plena inauguración.

"La suscrita fiscal de materia de la Unidad de Análisis y Plataforma desestima la denuncia presentada por Fernando Cuéllar, Luis Fernando Camacho, Stello Cochamanidis, José Gutiérrez y Antonio Viana por tratarse la relación fáctica en una figura atípica, debiendo tomarse en cuenta todos los argumentos de orden legal mencionados", señala el documento que envió la Fiscalía al Comité Cívico.

Esta es la respuesta del Ministerio Público

Te puede interesar:

El líder cívico, antes de conocer el fallo, no descartó continuar interponiendo los recursos y las acciones que sean necesarias para que este caso deje precedente en Bolivia.

El pasado 29 de mayo, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, pidió a la población evitar que "extraños" griten 'Bolivia dijo No' en escenarios deportivos en los que tengan lugar eventos de los Juegos Sudamericanos. Arengó a estudiantes a apoyar el Sí a la candidatura de Evo Morales para 2019.

"No vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar Bolivia dijo No (...) No se dejen sorprender por extraños que vienen a tratar de afectar y dañar los Juegos Sudamericanos", aseveró la autoridad departamental durante la entrega de una unidad educativa en Punata.