Luego de que el presidente de la Brigada Parlamentaria, Henrry Cabrera, manifestara ayer que demostraría ante la justicia que es inocente, que “no hubo agresiones físicas” y que él “nunca agredería a una mujer”, su expareja, Karen D., quien lo denunció por violencia física y sicológica, lo calificó de “cobarde”, por negarse todo y reiteró que sufrió varias agresiones durante el tiempo que duró su relación y que no lo denunció antes por temor al poder político que Cabrera ostenta.

En medio de ese panorama de cruce de declaraciones, la corporativa de fiscales de la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) integrada por los fiscales María del Carmen Roca, Marina Pérez y Saúl Balcázar, ayer sustanciaron la denuncia que fue derivada al juzgado Contra la violencia a la cabeza de la jueza Albania Caballero. La Fiscalía ya alista la citación para que Cabrera, la víctima y testigos, se presenten a declarar, aunque todavía no se ha determinado la fecha.

Repercusiones políticas

Por otra parte, debido al cargo que ejerce el denunciado, el tema conlleva repercusiones políticas, por lo que ayer por la mañana, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que Cabrera debía presentarse ante la justicia y dar la cara a la opinión pública para responder a la denuncia en su contra. “Aquí no habrá ninguna diferencia con ninguna autoridad”, aseveró.

Además, explicó que Cabrera podía ser procesado por la comisión de ética de la Cámara de Diputados por afectar la imagen de la institución si se presentaba una denuncia ante esa instancia. “Si existiera (la denuncia), nosotros lo procesaremos de igual forma como lo hemos hecho en todos los casos”, afirmó.

Horas después, la bancada de Demócratas, a través de la diputada Kary Mariscal, anunció que presentarán hoy ante la comisión de ética el caso de la denuncia contra Cabrera solicitando que sea apartado de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones.

La parlamentaria explicó que una vez presentada la denuncia, la comisión debe citarlo, él debe presentar sus descargos y que se debe presentar un informe en un determinado plazo.

“Como mujeres parlamentarias no podemos permitir estos hechos de agresiones, mucho menos viniendo de una persona electa”, dijo, a tiempo de pedir la renuncia de Cabrera.

Asimismo, Mariscal indicó que pedirán un informe sobre el presunto feminicidio de la funcionaria del Ministerio de la Presidencia que falleció en Villa Tunari el fin de semana pasado, por el cual, hay un militar detenido preventivamente como sospechoso.

Cabrera descarta renunciar

Cabrera aseveró que no se escudaría en sus sectores sociales ni que acusaría a la oposición en este caso, aunque afirmó que no tiene por qué renunciar a su cargo (“me lo he ganado”, dijo) porque es inocente de lo que se le acusa.

“No sé qué hay detrás de esto; quieren transformar un tema particular, privado, en un tema político. Quiero pedirle a mis colegas y a quienes han pedido mi renuncia, que me permitan presentarme ante el Ministerio Público”, expresó, además de asegurar que va a acatar lo que la justicia determine.

Peregrinaje por justicia

Luego de que Karen D., manifestara que al sentar la denuncia en la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), en esa institución le dijeron que debía aguardar 72 horas para que se active la investigación, y que en la Casa de la Mujer no le dieron seguimiento a su caso, pese a estar al tanto, ayer, tras hacerse público el caso, se activó la indagación.

La fiscal coordinadora de la Unidad de Víctimas Especiales María del Carmen Roca, aseguró que el caso fue recibido como cualquier otro y que se están siguiendo todos los pasos procedimentales de rigor.

Explicó que primero los fiscales ordenaron la revisión forense a la denunciante para hacer una valoración de las lesiones que sufrió y se prepara la emisión de citaciones para convocar a declarar al diputado Henrry Cabrera así como a la víctima.

Por otra parte, ya se instruyó el peritaje de todas las actuaciones que entregó la defensa de la denunciante que son consideradas como pruebas de cargo. Del mismo modo, los fiscales requirieron que la víctima sea valorada por sicólogos, trabajadora social y los médicos forenses.

Mientras tanto, el sindicado en conferencia de prensa señaló que se pondrá a disposición de las autoridades para hacer su “descargo”.

A su vez, la directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez, expresó que dentro de sus facultades que le establece la ley, la institución que dirige es promotora de la denuncia y a pedido de las víctimas hacen el acompañamiento del proceso.

Respecto al caso, dijo que es necesario que se lleve adelante una investigación imparcial y que se establezca la verdad de los hechos.