Firma de contrato da luz verde a la construcción de ruta San José-San Ignacio

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa china State Construction Engineering Corporation Ltda. (Cscec) firmaron ayer un contrato para la construcción de la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco, acto en el que participó el presidente Evo Morales.

La carretera tendrá 208 km de longitud y demandará una inversión de $us 230 millones, monto que fue garantizado mediante un crédito del Banco Mundial (BM).

Tras la firma del contrato por el presidente de la ABC, Luis Sánchez Gómez, y el representante legal de la Cscec, Hou Mingjiu, la alegría invadió a pobladores, alcaldes y cívicos de la Gran Chiquitania, que estuvieron presentes en el acto realizado en San José. “El 20 de septiembre será una fecha inolvidable para los chiquitanos, porque se hace realidad la construcción de esta obra añorada por años, con ella se cierra el circuito turístico de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, además de generar trabajo para nuestra gente”, señaló la concejala Susana Vaca.

El alcalde de San José, Germaín Caballero, manifestó que “este es un día histórico para la población,

porque consolida a Chiquitos como uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia, con mejores condiciones de transitabilidad”.

A su turno, el presidente Morales recordó que esta obra se va a pagar el 100% con recursos del Gobierno nacional y manifestó que en el departamento de Santa Cruz también se han consolidado los proyectos carreteros Boyuibe-Espino, con $us 265 millones; Santa Cruz-Portachuelo-Buena Vista, con $us 212 millones; y el recapado de la vía Cuatro Cañadas-Trinidad, con una inversión de $us 225 millones.

“En un año, en proyectos de integración son casi $us 1.000 millones en caminos que están garantizados con contrato”, remarcó.

Explicó que el actual proyecto implica el asfaltado de cuatro tramos que unirán las poblaciones de San José, San Miguel, San Rafael, La Fortuna y San Ignacio, y que en un plazo no mayor a los 36 meses se cerrará el circuito carretero de toda la Chiquitania.

Redes de gas domiciliario

Por la mañana, el presidente estuvo en el Plan Tres Mil (distrito 8), donde entregó redes de gas domiciliario, que beneficiarán a más de 79.000 habitantes. La inversión supera los Bs 99,6 millones. “Hoy día estamos con gas a domicilio (...), el gas llega a todos gracias a la nacionalización de nuestros hidrocarburos”, expresó.

En este distrito entregó más de 15.000 nuevas conexiones domiciliarias en más de 20 barrios.

El Gobierno prevé la instalación de otras 60.000 conexiones domiciliarias, para una cobertura del 100% en el distrito 8.

Morales indicó que los beneficios de la producción de los hidrocarburos no solo se traducen en la dotación de gas domiciliario, sino en grandes proyectos que se reflejan en el incremento de la inversión pública de $us 700 millones, el 2006, a $us 8.000 millones en la actualidad.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que la cobertura de gas domiciliario en Santa Cruz llega al 55% de la población, con más de 169.000 instalaciones que benefician a más de 845.000 habitantes en la actualidad. “Se ha invertido en Santa Cruz, en los últimos 12 años, $us 219 millones y vamos a seguir invirtiendo otros 200 millones para que tengan 100% de gas todos los barrios”, destacó.

Por la tarde, Morales estuvo en el municipio de San Pedro, donde inauguró la Unidad Educativa Sagrado Corazón, construida con una inversión de Bs 7,2 millones, financiados por el programa Bolivia cambia, Evo cumple.

Por la noche, el primer mandatario estuvo en Warnes inaugurando junto al alcalde Mario Cronenbold un centro para niños especiales.