Fin del proceso: Cabrera queda liberado tras conciliar con su expareja

Albania Caballero, del juzgado 1ro de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer dio curso a la solicitud de desistimiento de que presentó Karen D., exnovia del diputado Henrry Cabrera a quien había denunciado por maltratos físicos y sicológicos.

Caballero manifestó ante la prensa que Cabrera y su expareja conciliaron de forma voluntaria y acordaron no agredirse ni iniciarse procesos penales en el futuro."Han decidido conciliar, si continúan siendo pareja o no, eso no se puede establecer. Simplemente acordaron no agredirse", indicó.

"Todos aceptaron la conciliación", informó la abogada al señalar que el proceso penal terminó y que la resolución no fue apelada por ninguna instancia.

Ni el diputado ni su expareja conversaron con los medios a la salida de la audiencia. EL DEBER constató que Cabrera fue abucheado por gente que estaba en la calle.

Así salió Karen D. del juzgado: