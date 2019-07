Fin de semana cierra con 21 heridos en accidentes de tránsito en Santa Cruz

Richard Cordero, director de la Unidad Operativa de Tránsito, informó a EL DEBER que durante el fin de semana en Santa Cruz se han registrado 45 hechos de tránsito que dejó un saldo de 21 personas heridas y dos fallecidas.

“Desde el viernes al domingo se han registrado en todo el departamento 45 accidentes, hemos recibido el reporte de 21 personas heridas y dos personas fallecidas”, afirmó Cordero.

El director de Tránsito explicó que la mayoría de los accidentes registrados fueron a consecuencia del factor humano, en ese sentido recomendó a los conductores que manejen con la precaución necesaria, no ingerir bebidas alcohólicas, no exceder la velocidad permitida y no rebasar en lugares no permitidos.

Tránsito activó operativos en la ciudad

Por otra parte, agregó que por instrucción del Comando Departamental de la Policía se activó un operativo de control en el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca para verificar que los motorizados no tengan placas falsas, clonadas, con reportes de robos y con el chasis adulterado.