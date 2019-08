Familia espera prueba de sangre para esclarecer una desaparición

“Los resultados de las muestras de sangre son nuestra única esperanza, si son positivas se podrá imputar por feminicidio y tendremos algunos meses más para buscarla”, afirma Roxana Villarroel Hidalgo, la hermana de Nancy, la mujer que la noche del 8 de julio entró a la casa con el número 0 de la calle Puerto Busch, en el barrio Las Palmas, y nunca más volvió a ser vista.

Roxana hace esta aseveración, sentada en un comedor de ocho espacios, mesa de vidrio y sillas tapizadas de color marfil. En una casa de paredes blancas, adornadas con pinturas abstractas, de repisas con animales de porcelana y portarretratos que tienen pocas imágenes de Nancy, que hace 38 días tampoco deambula por sus espacios.

EL DEBER habló con la hermana de la mujer cuyo paradero se desconoce y que, por muy duro que resulte, están resignados a tener el consuelo de encontrar su cadáver, ya que por lo visto hasta ahora aseguran que el esposo de Nancy, Alejandro Torrico, mató a la mujer que este 18 de septiembre cumpliría 56 años.

“Tengo la certeza de que mi cuñado la mató, por todo lo que se ha visto, por la secuencia de las cámaras, por todo lo que se encontró. Por la sangre que se halló en su cuarto y en su coche”, declara convencida Roxana, aunque poco después se quiebra en llanto al preguntarse cuántas evidencias más deben acumular para procesar a su cuñado por el crimen que ellos, como familia, están seguros cometió.

“Qué evidencias más podemos pedir, hay manchas de sangre en su habitación y en el vehículo”, señala la mujer, mientras los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reiteran, cuando los medios consultan por el caso de Nancy, que se continúan buscando más pistas para encontrar a la mujer desaparecida.

“Parece que no podemos salir de un mal sueño, cada que nos acordamos de ella, veo a mi mamá o a mis sobrinos llorar”, cuenta la hermana de Nancy, que debido a lo que están pasando dejó su natal Cochabamba para quedarse en suelo cruceño.

Audiencia en puerta

“Siento que no hay sentimientos, porque todo son papeles, no tenemos tiempo para llorar. Nuestra prioridad es encontrar a mi hermana y que mi cuñado pague lo que hizo. No le veo más largas al tema”, declara Roxana y cree que no existe justicia, porque le han dicho que hay una alta probabilidad de que su cuñado recupere su libertad, mientras a ella el sistema le sigue exigiendo pruebas.

El abogado de la familia de Nancy, José Luis Camacho, confirmó que mañana a las 9:00 la Sala Penal Segunda resolverá la apelación de Alejandro Torrico a su encarcelamiento y definirá si debe quedarse preso o defenderse en libertad.

Roxana espera que los vocales que verán el caso, se pongan en el lugar de su familia. “Que hagan lo que tienen que hacer”, pidió la hermana de Nancy y se espera que hoy la familia haga conocer una posible recompensa para quien proporcione datos para hallar a su ser querido.