Familia busca a joven que desapareció en España

La familia de Vianca Alejandra Roca Ardaya, de 25 años de edad, la busca intensamente desde que desapareció el 6 de julio. Ella es boliviana, cruceña, y reside en Barcelona, ciudad en la que se organizaron para dar con su paradero.

Su madre, María Esther Ardaya, mostró ante los medios catalanes su desesperación al no tener ninguna noticia de su hija, a la que llama todos los días al celular esperando que conteste, algo que no ha ocurrido. “Es muy desesperante, no sabemos nada. Si se fue por su propia voluntad o alguien se la llevó por la fuerza”, dijo la mujer, que publicó en redes sociales la imagen de su hija en busca de ayuda.