Falta de personal motiva un paro en el Hospital El Bajío

Este jueves no hay atención en el Hospital El Bajío por un paro de 24 de horas determinado por los trabajadores del centro, medida que también es apoyada desde la administración del nosocomio. Solo se atiende en Emergencias.

Dentro de los requerimientos dados a conocer está una falta de personal de enfermería en los diferentes servicios, falta de transporte, falta de guardias municipales y la dotación de ropa de trabajo para el personal administrativo.

Selva Vargas, dirigente de los trabajadores, explicó que hay una falta evidente de insumos, y que no hay la cantidad suficiente de personal que de abasto a la cantidad de gente que asiste a este centro de manera diaria lo que también perjudica la atención a los enfermos.

Por su parte, Jorge García, director del Hospital, advirtió que existe una situación preocupante pues los médicos que han renunciado -hace cuatro meses- hasta la fecha "no los han repuesto, no hay gendarmes para brindar seguridad, se han perdido motocicletas. Hay gente que vienen acá y muchas veces no hay ni paracetamol".

En un sondeo rápido hecho por EL DEBER Radio con los pacientes que llegaban en busca de atención a este centro, en su mayoría, apoyaron la medida, pese al perjuicio ocasionado para ellos porque consideran que es necesario mejorar las condiciones de trabajo para así, también ellos, como vecinos, se vean beneficiados con una mejor atención cuando así lo requieran.