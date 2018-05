Facultad de la Uagrm distingue al director general de EL DEBER

En el marco de los festejos por su 16.º aniversario de creación, la Facultad de Auditoría Financiera o Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), condecoró al director general de EL DEBER, Pedro Rivero Jordán, en acto llevado a cabo este lunes en el auditorio de dicha facultad.



La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del decano Richard Moreno, quien ponderó la transparencia y ética que caracteriza el trabajo de Pedro Rivero Jordán, que lleva 45 años de ejercicio profesional, así como el gran aporte a la sociedad boliviana que brinda el periódico EL DEBER.

Rivero, a tiempo de agradecer el reconocimiento, se declaró un hombre "apasionado con el oficio que me inyectó tinta en las venas”.

“Agradezco sinceramente y con mucha emoción este reconocimiento, que me estimula y me compromete a seguir cultivando esos postulados que nos dejó don Pedro Rivero Mercado, que físicamente no está con nosotros, pero que nos acompaña espiritualmente. Él es el guía de nuestras actividades cotidianas en la búsqueda de la verdad y el servicio a la comunidad, que es la que nos debemos”, expresó.

En el acto también fueron distinguidos cuatro docentes de dicha facultad, que llevan 25 años o más formando profesionales.