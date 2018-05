Facultad de Auditoría Financiera distingue al director de EL DEBER

En el marco de los festejos por su 16.º aniversario de creación, la Facultad de Auditoría Financiera o Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) condecoró al director general de EL DEBER, Pedro Rivero Jordán, y a cuatro docentes con más de 25 años de antigüedad, en un acto llevado a cabo ayer en el auditorio de dicha facultad.

La entrega del reconocimiento al director de esta casa periodística estuvo a cargo del decano Richard Moreno, quien señaló que con esta distinción se ponderan los 45 años de ejercicio profesional de Pedro Rivero Jordán, la transparencia y ética en el ejercicio de su profesión y la gran aportación del periódico EL DEBER a la sociedad.

Por su parte, Rivero, a tiempo de agradecer el reconocimiento, indicó que no se considera un referente, sino un “hombre apasionado con este oficio que me inyectó tinta en las venas”.

Señaló que en el día a día trata de hacerse digno de la alta responsabilidad que supone la dirección general de un medio de comunicación como el Diario Mayor. “Agradezco sinceramente y con mucha emoción este reconocimiento, que me estimula y me compromete a seguir cultivando esos postulados que nos dejó don Pedro Rivero Mercado, que físicamente no está con nosotros, pero que nos acompaña espiritualmente. Él es el guía de nuestras actividades cotidianas en la búsqueda de la verdad y el servicio a la comunidad, que es a la que nos debemos”, expresó.

Para saber

Otras distinciones

En el acto también fueron distinguidos cuatro docentes antiguos de la facultad, entre ellos Erland López, Arturo Barba y Gloria Nancy Quiroz.



La facultad

Cuenta con dos carreras, Contaduría Pública (creada en 1939) e Información y Control de Gestión. Tiene 9.000 alumnos.