Exreo llevó de paseo a su familia a Brasil con dinero robado

El exrecluso que recibió $us 100.000 por robar una caja fuerte con medio millón de dólares, decidió darse el viaje que siempre soñó con su familia y llevó a sus siete hijos y su mujer a conocer Brasil.

En su declaración, José Daniel Parada Salazar confesó el ilícito y dijo que gastó unos $us 15.000 visitando las ciudades de Campo Grande y Bonito durante algunos días. Además, adquirió una camioneta Toyota con $us 25.000 en la que emprendió el viaje; tomó un cuarto en anticrético por $us 25.000, y compró muebles y electrodomésticos.

El director de la Felcc de Santa Cruz, Jhonny Aguilera, dijo que el aprehendido indicó que se gastó los $us 100.000, pero los bienes secuestrados no cubren el monto de dinero que recibió.

Robo inducido

Aguilera informó que el delito se registró en un inmueble ubicado en la calle 6 del barrio Las Palmas, el 4 de abril. El robo fue planificado por Yulisa Vaca Ávalos, que indujo a su novio Andrés Marcelo Reyes Krickau a enamorar a una joven, para conocer el interior de su casa y robar la caja fuerte de su padre.

Para este fin, Reyes ubicó a su amigo, Hugo Carvajal Reyes para que contrate a personas para perpetrar el delito. Es así, que Carvajal contactó a su excompañero de universidad, Parada, quien ya había salido de Palmasola. Este hizo venir a tres personas de Cochabamba e ingresó a la casa para sacar la caja fuerte, que después llevó a su casa en la zona del mercado Abasto, donde se repartieron el dinero con todos los implicados.

Ayer, la jueza cuarto de Instrucción Penal, Marianela Salazar determinó la detención preventiva en Palmasola para Andrés Marcelo Reyes, Yulisa Vaca y Hugo Carvajal por el delito de robo. Hoy cautelarán a Parada. /AM