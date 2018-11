Exministro Salvatierra le responde a Cocarico sobre el conflicto en Roboré

La noche del martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, calificó como error la promulgación ministerial que declaró, en 2006, área forestal de reserva municipal a un predio por el que ahora Roboré está en conflicto. Quien estaba a cargo de esa cartera en aquel entonces era Hugo Salvatierra, que al ser consultado por EL DEBER respondió a las declaraciones de Cocarico asegurando que éste también tiene responsabilidad en este asunto.

“En ese tiempo, hace casi 12 años, yo era ministro de Desarrollo Rural, Medioambiente, Agua, Tierra y Coca, así se llamaba mi ministerio y tenía tuición sobre el tema. No existía la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y tampoco existía esta Constitución”, explicó a EL DEBER, en contacto telefónico.

Un asentamiento de campesinos en la reserva municipal El Paquió y en la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca, que abarca 24.000 hectáreas, generó la protesta de las autoridades de Roboré al considerar que la medida aprobada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es ilegal. Los roborenses presionaron al Gobierno para que anule la autorización para el asentamiento con un bloqueo de caminos que, posteriormente, derivó en la quema de las instalaciones de la Policía.

Los roborenses protestan porque los campesinos están desarrollando actividades no aptas al interior de reservas forestales. Foto: Fuad Landívar

El punto cuarto de la resolución ministerial firmada por la Salvatierra en 2006 establece que, conforme al parágrafo quinto del artículo 68 del reglamento de la Ley Forestal, es de responsabilidad del municipio de Roboré la protección y conservación del área forestal de reserva municipal en cuanto no sea concedida a agrupaciones ciudadanas del lugar por la Superintendencia Forestal. Este accionar del exministro fue declarado por Cocarico como un documento “no idóneo”, porque afirmó que una declaratoria de reserva forestal solo puede darse por una ley o decreto supremo.

“No es un documento idóneo, como ministro no puedo hacer una declaratoria de una reserva forestal, desgraciadamente es un error", afirmó, en una entrevista con el programa Que No Me Pierda, que se emite por la Red Uno.

Salvatierra, que ocupó la misma cartera, cree que esa área en conflicto en Roboré debió ser protegida, porque forma parte de un área protegida mayor. “Tenía tuición para declarar este tipo de acciones. Probablemente, el ministro no fue informado de la existencia de esta resolución porque muchas veces cuando uno entra de ministro no le informan muchas cosas y toda la actuación mía se basaba en informes técnicos de organismos correspondientes”, acotó.

Actualmente, las autoridades de Roboré y del Gobierno están reunidas en instalaciones del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) en Santa Cruz a fin de llegar a un acuerdo en el conflicto.