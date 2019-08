Exconcejal Saavedra denunciará sobreprecios

El exconcejal Manuel Saavedra viajará hoy a La Paz para presentar una denuncia, a través de un memorial, ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, solicitando una investigación al proceso de compra de los terrenos del nuevo vertedero municipal de la capital cruceña.

“Estoy solicitando que se aplique la jurisprudencia ocurrida en el municipio de El Alto, donde pagaron $us 180.000 por algo que costaba, según su valor catastral $us 6.000, es decir 300 veces más. En Santa Cruz pagaron prácticamente $us10 millones por algo que, según su valor catastral, era de $us 10.000, es decir, 1.000 veces más”, dijo Saavedra. En la Alcaldía niegan sobreprecio.