Excomandante de la Policía declaró por 5 horas; niega haber filtrado el audio

El excomandante nacional de la Policía, Rómulo Delgado, declaró por más de cinco horas ante la Fiscalía Antinarcóticos y luego, en un breve contacto con los medios, negó haber filtrado el audio que derivó, junto a otros dos documentos, en la caída del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina.

Delgado afirmó que durante los 31 años de su servicio en la institución policial, nunca recibió denuncias en su contra y, sobre las acusaciones del ministro Carlos Romero de filtrar el audio, pidió que se muestren pruebas.

El exjefe policial también aclaró que no ordenó una investigación contra Medina, que ha sido vinculado al narcotraficante Pedro Montenegro. Delgado agregó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya tenía una indagación en curso.

Sobre la audiencia informativa. El general que mandó por tres meses en la Policía nacional, se sentó ante los fiscales antinarcóticos a las 10:00 de este jueves, mismo que concluyó a las 15:30.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía tuvo un breve contacto con la prensa. “Estoy viniendo voluntariamente, me he presentado en vista de que había una citación, y he declarado sobre estos temas que ya conocen”, dijo.



