Con la entrega de medicamentos, ítems y el anuncio del presidente, Evo Morales, de una nueva partida de recursos, ayer se puso en marcha el Sistema Único de Salud (SUS) que busca dar atención gratuita a quienes no tienen seguro de salud. El nuevo sistema arrancó de forma plena en seis regiones, mientras que en Santa Cruz, La Paz y Tarija está en suspenso, a la espera de acuerdos.

El presidente del Estado realizó el lanzamiento del SUS en un acto realizado en Cochabamba, donde reveló que trabaja con los ministerios de Planificación y de Economía para incrementar el presupuesto de $us 200 millones que se tiene previsto invertir este año en el SUS, a fin de garantizar su sostenibilidad. El mandatario no precisó cuánto más se sumará al presupuesto del nuevo seguro.

“Ya conversamos con la ministra de Planificación, especialmente con el ministro Luis Arce; quiero decirles que, aunque todavía no definimos cuánto, pero va a haber, sobre $us 200 millones este año, habrá otro monto más para garantizar el SUS”, expresó Morales.

El mandatario destacó los beneficios del SUS y confesó que no puede entender que algunas personas se opongan a su implementación. “¿Cómo pueden oponerse para salvar vidas?, ¿cómo pueden oponerse para curar a las personas?, pero no son muchos, eso no puede desmoralizarnos, vamos a continuar con el SUS”, añadió.

Según el Ministerio de Salud, el SUS arrancó de forma plena en los centros de salud de seis regiones del país con 303 prestaciones. También hay una lista de prestaciones, que incluyen atención médica especializada, hospitalización, medicamentos y exámenes complementarios, que deben ser cubiertos de forma progresiva en los hospitales de segundo y de tercer nivel.

En el caso de Santa Cruz, el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, indicó que se sigue a la espera de la respuesta del Ministerio de Salud sobre la propuesta de dar atención gratuita universal y amplia, si el Gobierno se hace cargo de los ítems. Actualmente, en Santa Cruz el SUS aún no se ofrece en los cinco hospitales de tercer nivel, tampoco en los centros de primer y de segundo nivel, aunque el secretario de Salud de la Alcaldía, Paúl Cortez, dijo que se espera que en los próximos días se regularice esta situación, para lo cual se están haciendo los ajustes necesarios.

Ítems y equipamiento

Ayer el Gobierno nacional hizo la entrega de 119 ítems para Cochabamba, de los 8.000 comprometidos para distribuir este año. También entregó un lote de medicamentos, adquiridos con más de Bs 28,5 millones. Estos fármacos serán dados de forma gratuita a los beneficiarios del SUS. Similares dotaciones se harán en otros departamentos, con los que ya tienen convenios.