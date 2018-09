Evo no se define aún por el uso de biotecnología; productores esperan

El presidente Evo Morales abogó ayer por los alimentos orgánicos y demandó a los productores a cuidarse de los productos transgénicos. La declaración fue contra lo que esperaban los sectores productivos del Bloque Oriente, que el pasado 3 de septiembre exigieron al Gobierno permitir la biotecnología con el uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para garantizar la soberanía alimentaria y la exportación.

“El alimento orgánico, ecológico, tiene mucho mercado en el mundo y, además, cuesta más caro. Hay un debate permanente en Bolivia. Algunos ya quieren traer transgénicos. ¿Por qué aparecen enfermedades como el cáncer? Sobre todo, es por la mala alimentación. Las comidas chatarra no hacen bien a la salud. No es posible que algunos sectores agropecuarios, solo por ganar plata y no por cuidar la vida, nos propongan transgénicos”, advirtió el jefe de Estado, durante la entrega del Centro de Almacenamiento de Alimentos del Sur, en el municipio de Cabezas.

Encuentro de productores

Más de 500 pequeños agricultores de organizaciones económicas productivas del Bloque Oriente determinaron dar un plazo de 30 días al Gobierno para que conforme el Comité Nacional de Bioseguridad para que analice las solicitudes de aprobación de semillas genéticamente modificadas, especialmente para soya, maíz, algodón y caña de azúcar.

De no ser escuchados, advirtieron que el sector se declarará en estado de emergencia y podría asumir “las medidas que el caso así lo amerite”.

Esperan plazo

Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), manifestó que, aunque no hubo una respuesta del presidente en las últimas horas, “todavía estamos esperando porque el plazo recién vence el 4 de octubre”.

Deisy Choque, ejecutiva de la Federación de Pequeños Productores de las Cuatro Provincias del Norte (FC4PNC), coincidió con la Cappo, en sentido de que el Gobierno todavía tiene tiempo para manifestarse sobre la demanda del Bloque Oriente y que, por el momento, su sector no quería entrar en ningún debate.

Biotecnología para el futuro

En foros y seminarios organizados por el sector agropecuario en Santa Cruz diagnosticaron que, en los siguientes años, la agricultura en el mundo tendrá que enfrentar una escalada de condiciones extremas, por lo que, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), propone el uso de la biotecnología para contribuir a la producción de más volúmenes, haciendo más asequibles los alimentos, reduciendo emisiones contaminantes y generando empleos.

En los últimos días, el presidente Morales inauguró varias obras e inició otras en Santa Cruz. Entre ellas, ayer estuvo en el barrio 27 de Agosto de Montero, donde colocó la piedra fundamental y entregó el desembolso del 20% para la construcción de un Tecnológico en esa ciudad al norte de Santa Cruz.