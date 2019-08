Evo destaca ayuda internacional; opositores lo acusan del desastre

La bandera cruceña y la tricolor nacional flamean a media asta desde ayer en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación de Santa Cruz, en demanda de que el Gobierno declare como desastre nacional el incendio que devora la Chiquitania.

Durante la jornada, el presidente Evo Morales se trasladó a Roboré, para reunirse con el Gabinete de Emergencia Ambiental y coordinar las nuevas tareas en esa región, a tiempo de destacar que se redujeron los focos de calor y que los gobiernos de Perú y Paraguay le comprometieron su apoyo.

“Saludo al pueblo peruano. Al presidente (Martín) Viscarra. Nos está mandando dos helicópteros que esperamos que (hoy) estén operando. Arrojarán tres mil litros de agua”, expresó Morales. Dijo también que se contactó con Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, para que sus aviones crucen la frontera para combatir el incendio. En Twitter se refirió a los $us 300.000 que recibieron de la CAF, y los $us 200.000 del BID. Ayer, el Canciller Diego Pary, estimó la ayuda externa recibida en $us 650.000.

Declaratoria de desastre

Para la Gobernación cruceña la gestión de cooperación internacional es insuficiente, por lo que ayer Roly Aguilera, secretario general, cuestionó que el Gobierno nacional no haya declarado como “desastre nacional” el fuego que devora a la Chiquitania y permita que otros países hagan llegar su apoyo a las regiones afectadas.

“Para que el Gobierno declare el desastre nacional y permita que la ayuda internacional llegue al país. Pedimos que todos izemos nuestra bandera a media posta para que el Gobierno se dé cuenta que estamos de luto”, afirmó Aguilera. Al respecto, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, manifestó que desde el 9 de febrero hay un decreto de emergencia nacional, vigente por nueve meses, que hace lo mismo que uno de desastre

“Hay quiénes han planteado que hace falta esta figura porque condiciona la llegada de cooperación internacional, esto es falso, ya está llegado. Se está gestionando pero de forma ordenada”, indicó Salvatierra, en EL DEBER Radio.

En la jornada, Carlos Mesa, candidato por CC, responsabilizó a Morales del desastre ambiental. “Hay un culpable y se llama Evo Morales. (...) Tratan de resolver su incapacidad con acciones parciales y visitas al lugar”, apuntó. Por su parte, Óscar Ortiz, candidato por Bolivia Dice No, se- ñaló que al negarse a declarar la emergencia nacional se condena a la Chiquitania a depender de las lluvias para que se apague el fuego.

Sosa criticó a la Gobernación

La presidenta del Concejo cruceño Angélica Sosa aseguró ayer que la Gobernación tardó en declarar el desastre, por lo que alcaldes de municipios afectados acudieron al alcalde Percy Fernández para que los ayude. “Percy es ahora el Gobernador y estos concejales somos los que estamos representando la ayuda humanitaria del pueblo.

Es pues con acciones vecinos, es con pantalones”, expresó. Consultado, Roly Aguilera dijo que “no es momento para buscar polémica” y que espera que la expresión fuera resultado de la desinformación. Recordó que los bomberos departamentales trabajan desde hace más de un mes en las zonas afectadas