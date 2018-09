Estudiantes de tecnología levantan protesta en la Uagrm, pero otra carrera mantiene la toma

Los estudiantes de la carrera de actividad física de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se resisten a levantar su medida de presión y mantienen tomado los módulos. Mientras que los de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología se retiraron del lugar tras un acuerdo con el vicerrector.

El acuerdo al que se llegó consiste en que el Concejo facultativo de tecnología eleve una terna para ocupar la dirección del Instituto para la Excelencia en los Negocios del Gas, Energía e Hidrocarburos (Inegas), de modo que el rector Saúl Rosas elija y designe a uno de ellos. Los universitarios exigían que Inegas sea administrada por la facultad de tecnología, pero el vicerrectorado argumentó que no es posible porque hay una auditoria en curso.

Humberto Santos, relacionador público del vicerrector, indicó que fruto del acuerdo los módulos se abrirían este lunes, a las 19:30.

Actividad física

Respecto al reclamo de la carrera de actividad física de mayor carga horaria para los docentes, no hubo avances y se mantendrá su medida de protesta. Tadeo Vedia, vocero de los universitarios, lamentó que las autoridades educativas no les hayan dato una solución, pese a que están más de un mes sin pasar clases porque los docentes no reciben un salario.

Actividad física se creó en 1987 bajo tutela de la Gobernación y las clases se impartían en el coliseo de la Ingavi, luego se trasladó a la Gabriel en 2007 y recién en 2014 fue declarada oficialmente como carrera de esta casa superior de estudios.

"Somos una carrera que va en ascenso. La carrera necesita mínimamente más de 4.000 horas, pero la universidad solo cubre 64 horas", afirmó. Según Vedia, muchos docentes trabajan sin cobrar, pero la situación ya no es sostenible.

El vocero del vicerector respondió que se está atendiendo ese reclamo en la medida de las posibilidades de la universidad, aunque algunos decanos reclaman que esa carrera debe estar en otra facultad y no Humanidades.

“Es un problema recurrente en muchas carreras. La U tiene una carga horaria establecida para pagar docentes. La Universidad no tiene la capacidad de cubrir los costos. (Actividad física) tiene escasa cantidad de estudiantes.”, dijo.