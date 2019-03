Padre de la víctima: 'Estoy seguro que lo de mi hija fue planificado'

A poco más de tres meses de la supuesta violación grupal a una joven de 18 años en un motel de la zona norte de la ciudad, el padre de la víctima habló con los medios. Relata cómo se enteró de lo que había ocurrido con su hija y cómo ve el proceso de las investigaciones.

_¿Cómo se entera de lo ocurrido con su hija el 14 de diciembre?

Me habló la mamá a la una de la madrugada diciéndome que mi hija estaba en una clínica, que la habían drogado y pegado.

_¿Cómo ve usted los cuestionamientos al certificado forense elaborado aquella noche?

Ella (la forense Verónica Justiniano) dio un certificado en representación del IDIF. Cuando yo estaba en la clínica jamás pensé que mi hija esté violada. Le pregunté a la doctora si existía alguna posibilidad de que no haya existido lo que la forense colocó en el informe y me dijo: “No hay ninguna posibilidad, es violación”. Ahí se me cayó el mundo, porque yo quería que no haya habido violación, yo quería que los chicos no hayan hecho lo que hicieron.

Los abogados de los jóvenes, supuestos autores de la violación, están gastando dinero, están con influencias, hacen ‘lobby’, presionan a periodistas, a autoridades para que cambien de versión y tapen todo. A mí me encantaría de que esto no sea verdad, que mi hija no haya sido víctima de lo que sucedió. Ella está viva porque Dios lo quiso. Si la justicia no se manifiesta ahora, este mal se va a incrementar cada vez más, es la oportunidad de que la justicia ponga frenos sociales para que no nos convirtamos en una sociedad peor que animales.

_¿Cómo ve el avance de las investigaciones?

Cada vez estoy más convencido que lo que le hicieron a mi hija fue bien planificado, porque los jóvenes tuvieron una reunión un día antes y compraron droga para festejar el cumpleaños de Saavedra. Lo que buscan es tapar la verdad, salvar a sus hijos de la pena que se merecen. Hace dos meses, después de la carta que escribió mi hija, ella recibió gran solidaridad y decidimos que vuelva a la universidad a estudiar medicina. Hace dos años fue por intercambio por un año a Francia y aprendió inglés y francés. Sé que mi hija superará lo más difícil.

