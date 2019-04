Esconden fármacos por temor a los decomisos

Tras el descubrimiento, en La Paz, de una banda falsificadora de medicamentos y anoticiados de que las autoridades sanitarias de todo el país tienen orden de intensificar los operativos para sancionar la venta de fármacos en lugares no autorizados, las tiendas en el mercado La Ramada y en la Feria Barrio Lindo, donde antes se vendían medicamentos de todo tipo, ayer estuvieron cerradas o vendiendo otro tipo de productos, menos medicinas.

Ayer por la mañana, EL DEBER hizo un recorrido por ambos centros comerciales y no encontró las tiendas habituales de venta de fármacos. Ningún comerciante supo explicar el motivo, pero se cree que los vendedores escondieron sus mercaderías ante el temor de que se las decomisen.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, dijo que al existir la posibilidad de que los fármacos falsificados se estén comercializando en Santa Cruz, se han iniciado acciones. Como primera medida se ha citado a una reunión a la Comisión operativa de vigilancia y control de medicamentos para coordinar acciones conjuntas. Dicha comisión está conformada por el Sedes, la Fiscalía, la Policía, la Aduana, Impuestos Nacionales, el gobierno municipal y otras instituciones.

A instructiva de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), también se harán controles en las farmacias. “Según la norma, los únicos lugares para la venta de medicamentos son las farmacias; otras tiendas no están autorizadas, y si persisten en vender, incurrirán en un acto ilícito”, dijo Ríos al pedir a la población que no ponga en riesgo su vida consumiendo medicamentos comprados de sitios no autorizados.

Los fármacos

En un operativo realizado el fin de semana en la localidad de Desaguadero (La Paz), la Policía desarticuló una banda dedicada a la falsificación de medicinas.

En la acción se hallaron más de 100 tipos (ítems) de medicamentos de dudosa calidad. Se trata de fármacos utilizados en las unidades de terapia intensiva y quirófanos de hospitales, antibióticos, diuréticos, abortivos, reactivos de diagnóstico, desinflamantes, etc.