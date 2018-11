Erick Hurtado apenas tiene 12 años, dejó de ir al colegio desde que en julio enfermó y recibió el diagnóstico de que tiene anemia aplásica.

Victoria Callaú, madre de Erick, tuvo que dejar su natal Beni, donde se ganaba la vida vendiendo comida y empanadas, para trasladarse a Santa Cruz en busca de ayuda para mejorar la salud del pequeño que ahora está tendido en una cama del Hospital de Niños.

Victoria hace un llamado a la solidaridad del pueblo cruceño para que le tienda una mano. Necesita comprar 11 ampollas de Trimogan, medicamento que tiene un costo de Bs 2.500.

La anemia aplásica es un trastorno de la sangre poco común, pero grave. E cuando la médula ósea deja de producir suficientes células sanguíneas nuevas. Los síntomas incluyen fatiga, debilidad, mareos y dificultad para respirar. Puede causar problemas del corazón, como un latido irregular, un corazón agrandado e insuficiencia cardíaca.

"Mi hijo estudiaba en el Beni, en el colegio Guillermo Suárez Franco, pero no ha ido a clases por motivo de su enfermedad. Tengo que traerlo cada dos semanas. Se enfermó en julio, le detectaron anemia aplásica y ahora no tengo de dónde sacar el dinero para seguir su tratamiento. Ya he gastado todo lo que tenía".

Erick debería estar terminando las clases, jugando pelota y nadando en el río, en lugar de eso está esperando por la solidaridad de los cruceños en una cama del Hospital de Niños, en donde el departamento de Trabajo Social ya lo ha ayudado bastante, pero no eso no ha sido suficiente.

Las personas que quieran colaborar a este niño beniano pueden ayudar llamando a la mamá, Victoria Callaú, al 79075889.