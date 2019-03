Entre aclaraciones, suman pedidos de informe por caso Camila Soruco

Después de 10 días de la denuncia de la plataforma ciudadana Generación 21 sobre la situación laboral que tenía la cantante Camila Soruco en la Alcaldía cruceña, la artista habló ayer en Unitel para aclarar la situación en torno a este caso, contradiciendo en algunos puntos lo que ella misma indicó a EL DEBER sobre su situación en una entrevista realizada el 19 de marzo.

“Estuve desde 2014 hasta 2018.Nunca mentí, mi ítem dependía de la Secretaría de Cultura, pero me mandaron en comisión a la Secretaría de Desconcentración debido a mi perfil profesional”, indicó Soruco.

Sobre este punto, el exconcejal Mamen Saavedra indicó que, si bien esta figura no es ilegal, no es la correcta, pues cualquiera de los departamentos del municipio tiene funciones específicas a cumplir. “Hay un manual de funciones en cada dependencia. Esto de enviar en comisión lo hacen más por favores políticos”, cuestionó y recordó que muchos de los que están en comisión en el municipio nunca asisten a sus funciones.

Su ingreso a la Alcaldía

Soruco también dio a conocer que entró a trabajar al municipio gracias a las gestiones del fallecido concejal Rómel Porcel. “Cuando tuve la oportunidad de conocer al señor Porcel, le pedí que me dé la oportunidad de desarrollarme como profesional y él me dijo que no había problema”.

Al respecto, Saavedra cuestiona que un concejal no puede dar trabajo a una persona en el Ejecutivo, que sí se han dado casos, pero que las funciones son cumplidas en el Legislativo. “No tiene nada que ver esto. Se lo echaron al muerto”, lamentó.

Solicitudes de informes

El Concejal por UCS Johnny Fernández indicó que ha pedido un informe al Ejecutivo para saber en detalle las funciones y cumplimiento de trabajo de Soruco.

“Queremos ver su cárdex. Horarios de entrada, de salida, además de los informes mensuales que los funcionarios entregan al secretario del área a la que pertenecen”.

Por su parte, Elvia López, concejala también por UCS, lamentó que se acuse de corrupción al municipio “del mejor alcalde del país”, pero que también había solicitado un informe para ver si Soruco cumplió con sus funciones dentro de la institución.

Para el abogado municipalista José Luis Santistevan, la Contraloría General del Estado debería hacer una auditoría especial al procedimiento de contratación que existe en el municipio cruceño. “De todo el presupuesto que la Alcaldía maneja, el 25% es para contratación de personal, el resto debe ser para inversión”, dijo.

Santistevan también se refirió al poco acceso que existe en la institución edil, cuando existen normativas que avalan la petición de los ciudadanos a información pública.

LAS CONTRADICCIONES DEL CASO

LUGAR DE TRABAJO

El 19 de marzo, Soruco indicó que su ítem era de la Dirección de Cultura. El 21 de marzo, la secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, dijo que la cantante estuvo en Parques y Jardines y luego en Desconcentración. El martes 26 se descubre, a través de una papeleta de pago, que el cargo era de Cultura. Ayer, Soruco señaló que, si bien era de Cultura, estuvo en comisión en Desconcentración.

TIEMPO DE TRABAJO

En la entrevista ofrecida por Soruco a EL DEBER el 19 de marzo, afirmó que trabajó solo por un año, pero que no recordaba la fecha de ingreso. El 21 de marzo, Velarde informó de que trabajó por cuatro años.

SUS FUNCIONES

Soruco explicó que se dedicaba a dar clases de canto en los distritos, además de participar en las actividades culturales. Velarde manifestó que la artista fiscalizaba las acciones de las ferias de salud, centros culturales, educativos y en las casas de justicia de los barrios.

EL CARGO

Soruco señaló que ingresó a la comuna por ser licenciada en Música. Dos días después, Velarde aseveró que la artista también es contadora pública, profesión con la cual desempeñó sus funciones.

¿CÓMO ENTRA AL MUNICIPIO?

La cantante dijo que fue a pedido de los vecinos, con los que se relacionaba en sus presentaciones artísticas, quienes solicitaron su ingreso. Ayer la cantante reveló que ella le pidió al difunto concejal Rómel Porcel la oportunidad para desarrollar su carrera como contadora pública.

LICENCIATURA

Ezequiel Paniagua, exdecano de la Facultad de Auditoría Financiera o Contaduría de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dijo que el título de Soruco es de 2016, pero la artista ingresó como profesional a la Alcaldía en abril de 2014.

FAMILIARES

La cantante dijo, el 19 de marzo, que su madre, Soledad R.L., no trabajaba en la comuna, pero ayer confirmó que sí lo hizo por un año.