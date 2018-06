Los profesores del país están de fiesta hoy 6 de junio, fecha instituida como el Día del Maestro boliviano el 24 de mayo de 1924. Son 125.621, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondientes a la gestión 2016. De ese total, 27.580 imparten sus enseñanzas en el departamento de Santa Cruz, que solo es superado en número por el departamento de La Paz, con 35.238.

Algunos consideran que su situación es mejor que años antes y otros afirman que la educación y el bienestar de los maestros no son prioridad para los diferentes niveles de gobierno.

Un estudio de opinión, realizado con ciudadanos adultos (varones y mujeres) por la empresa Captura Consulting entre los días 15 y 20 de mayo en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz y Cochabamba, reveló que la mayoría de los consultados piensan que los profesores tiene una remuneración regular por el trabajo de educar.

Ante la pregunta ¿Cree que los profesores en general en su ciudad están bien o mal renumerados?, un 38% respondió que están ‘más o menos remunerados’.

En el apartado sobre los problemas que enfrenta el profesorado para desarrollar sus actividades académicas en las ciudades, un 45% de las personas sondeadas respondieron que les falta medios y recursos materiales; un 34% lo atribuyó a la falta de interés de los alumnos, un 26% a la falta de disciplina de los alumnos, un 25% al elevado número de alumnos por clase y un 23% al poco tiempo que los padres dedican a sus hijos en la educación.

Conforme a los resultados de la averiguación, la mayoría de los consultados no quiere ver a sus hijos como profesores. Ante la pregunta “si tuviera que recomendar a tu hijo o hija una profesión, le recomendarías estudiar para ser profesor? Un 59% respondió que no lo recomendaría, un 20% dijo que tal vez lo recomendaría y un 20% que sí lo recomendaría.

Adulados en los colegios



Las celebraciones se multiplicaron ayer en las unidades educativas en homenaje a “ese ser que nos saca de la ignorancia”, declamó un chiquillo de 10 años en una parte de su poesía en honor a los maestros del colegio Nueva América.

En dicho centro los estudiantes y padres de familia abarrotaron el coliseo para disfrutar de las danzas, cánticos y poesías que con su talento los chicos ejecutaron mientras los profesores observan sentados en fila.



La ‘mujer orquesta’ del acto fue Rosa López, una sexagenaria profesora de música que pese a sus años encima entraba y salía del escenario con los grupos de danza de los distintos cursos, a los que marcaba el ritmo con un pito y sus incesantes pasos que servían de guía a los párvulos bailarines.



En un momento dado, Rosa López hizo una pausa y sorteó diligentemente los escalones del procenio para con su acordeón ejecutar las notas de una canción que interpretaron cuatro alumnos de secundaria. Luego, volvió a la pista para continuar con una danza de caporales zapateada por estudiantes del nivel medio y así hasta que el acto acabó cerca del mediodía.



En otro punto de la ciudad, en el colegio fiscal Ramón Darío Gutiérrez, de primaria, el tributo a los docentes no se hizo esperar. También hubo danzas, cánticos, regalos, flores y comilonas. Allí, una de las agasajadas por sus alumnos y algunos padres de familia del curso primero ‘A’ fue la profe Lidia Leytón Barón (32), que compartió una torta con sus 30 bulliciosos chiquillos.



Esta maestra es un ejemplo de superación. Es oriunda de Chuquisaca, donde abandonó su hogar por la extrema pobreza y se vino a Santa Cruz a sus 15 años en busca de mejores días. Trabajó de día y estudió de noche hasta salir de bachiller para después formarse como maestra. Una vez titulada, hizo sus años (siete) de provincia en San Julián y posteriormente volvió a la ciudad. “Siempre tuve la vocación de enseñar; me sacrifiqué mucho por salir adelante y pienso que lo estoy logrando, porque soy la única profesional de mi familia”, manifestó Lidia.



Otra mimada por sus alumnos del tercer curso ‘A’ del mismo colegio fue Rocío Salinas Bernabé, maestra desde hace 21 años, a la que un grupo de chicos abrazó espontáneamente.



Otro ejemplo de perseverancia es la profesora Isabel Guzman Cuñanchiro (49), una educadora de la provincia Guarayos que durante más de dos décadas trabajó sin percibir remuneración alguna del Ministerio de Educación.



Con voz pausada y suave, blanqueando el pelo por la aparición de las canas y algunas arrugas en el rostro, la profe Chabela contó que ingresó a la docencia siendo muy joven de forma interina en la escuelita rural de la comunidad de Limoncito, situada a 25 kilómetros de Ascensión.



Dicha comunidad, por esos años pertenecía a la jurisdicción de Beni. Allí trabajó tres años con aportes económicos de los padres de familia, siendo vanas las gestiones para conseguir ítem del Ministerio de Educación. Luego pasó a la escuela en el asentamiento Guapay, también con aporte comunal.



Entre 2005 y 2010 trabajó en la escuela del barrio Residencial y en la unidad educativa San Gregario de Ascensión. Un tiempo lo hizo ad honorem y otras ocasiones con aporte vecinal y municipalidad, con cuyos recursos ayudó al esposo en la educación y crianza de sus seis hijos.



En 2012 optó por profesionalizarse e ingresó a la Escuela Normal Multiétnica en Concepción bajo la modalidad semipresencial, obteniendo la licenciatura en Pedagogía a principio del presente año. Al inicio de esta gestión escolar el director distrital Alfredo Maldonado recibió algunos ítems del Estado y asignó uno a la profe Chabela, que merecidamente volvió a pasar clases a la Unidad Residencial.

Un día especial

Capital docente

Según el INE, Bolivia tiene 125.621. En La Paz, 35.238; en Santa Cruz, 27.580; Cochabamba, 21.021; Potosí, 12.614; Chuquisaca, 8.180; Oruro, 6.891; Beni, 6.426; Tarija, 6.241; Pando, 1.430.



Aporte de profesor

El profesor Hilton Jordán Salces (78) hizo importantes aportes para su pueblo El Trigal, entre ellos la dotación de agua y luz hace muchos años. Últimamente hizo una revista por los 150 años de dicha localidad.



Acto gubernamental

Hoy, a las 10:00, en la normal Enrique Finot habrá un acto en homenaje a los maestros. Estará el presidente Evo Morales, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, y otras autoridades del sector educativo.



Pago de bono

Todos los profesores podrán cobrar desde hoy un bono cercano a los Bs 2.000, como incentivo, dijo Salomón Morales, director de la DDE.

Los profesores festejarán a lo grande hoy en el cambódromo pese a instructiva de pasar clases



Se espera que al menos 8.000 maestros de la capital cruceña se den cita hoy en el parque lineal más conocido como el cambódromo, donde habrá un acto para celebrar el Día del Maestro boliviano, según anunció el ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Saúl Azcárraga.



Por lo tanto, hoy no habrá clases en las unidades educativas a raíz de la suspensión de las actividades por motivo del festejo. No obstante, la Dirección Departamental de Educación, por medio de su titular Salomón Morales, hizo conocer que ahora debe haber clases en los colegios, con actos cívicos alusivos al maestro y posteriormente una tolerancia.



“A través de la dirección, queremos felicitar a ese maestro sacrificado, dedicado, que es como un segundo padre para sus estudiantes. Sin embargo, en el calendario departamental no está estipulada la suspensión de actividades. Por lo tanto, corresponde trabajar en las unidades educativas, aunque tienen tolerancia tanto en el turno de la mañana como en la tarde, para que los profesores sean congratulados en sus respectivos establecimientos”, manifestó ayer Morales en conferencia de prensa realizada en su despacho.



La autoridad educativa agregó que nadie tiene la facultad de determinar la suspensión de las actividades escolares y “si algún dirigente habla de esa manera es irresponsabilidad. Por medio de las direcciones distritales haremos el recorrido y esperamos que hayan informes al respecto para actuar de acuerdo con nuestras normas”, indicó Morales.



“Por la mañana tenemos un acto académico e institucional. Al mediodía habrá un full almuerzo, y por la tarde vamos a confraternizar todo los maestros. Habrá varios grupos musicales”, aseguró Ascárraga.