Encarcelan a tres policías por extorsión a extranjeros

Tres policías activos de la fuerza del orden departamental guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola desde el sábado por actos extorsivos a ciudadanos extranjeros afincados en la capital cruceña, a quienes de manera dolosa y abusando de su condición de agentes quitaron sus pertenencias, según fuentes oficiales.

Los procesados son Franz Villca Gómez y los hermanos Rubén y Armando Mamani Choque, que el 28 de junio interceptaron en un vehículo color plomo, placa 1890-IRF, al colombiano Luis Efrén Reyes Reyes, al que arrebataron un celular, una esclava de oro, un pasaporte y $us 200 en efectivo.

Modus operandi



Conforme a los datos, días antes estos policías abordaron a una mujer colombiana para quitarle dinero y, aparentemente, esta no tenía efectivo por lo que secuestraron sus documentos de identidad y un celular.



Posteriormente, los policías dejaron los documentos de la colombiana en la comisaría del barrio Alto San Pedro, donde se hicieron los olvidados y no los devolvieron a su propietaria que, por medio del Whatsapp, avisó a sus amistades lo que había ocurrido.



Después le tocó el turno a Luis Efrén, quien en su declaración señaló que el 28 de junio salió de su casa a comprar medicamentos en una farmacia cuando fue interceptado por un vehículo plomo con tres sujetos a bordo, que se identificaron como policías y le ordenaron que subiera al motorizado. El hombre se negó a subir y uno de los policías mostró un arma de fuego y lo obligó a entrar a la cabina, donde lo despojaron de sus cosas de valor económico.



Tras la denuncia, la fiscal Nardy Ávila acumuló varios indicios contra los agentes, entre ellos el reconocimiento de personas que hizo el afectado y el acta de secuestro de documentos a la mujer colombiana en la comisaría Alto San Pedro, el secuestro del vehículo en el que actuaron los sindicados y otras evidencias.



Con esos elementos, la fiscal imputó a los sindicados por el delito de robo agravado y solicitó al juez la detención preventiva, que fue concedida ya que los procesados no desvirtuaron el peligro de fuga.



El Cnl. Igor Echegaray, subcomandante de la Policía, dijo que la institución no apaña a nadie; en este caso indicó que además de la vía penal contra los infractores se activó un sumario administrativo interno.

Es más, la imputación de la Fiscalía representa la baja automática de los procesados, expresó el subcomandante.

Al margen de la Ley

Turistas de robo

Una pareja de brasileños que llegó a Santa Cruz con fines turísticos fue asaltada el lunes en el centro de la ciudad por presuntos policías de Interpol.



Quedaron sin nada

Tres sujetos de civil con armas subieron a la pareja a un vehículo y le quitaron $us 1.000 y Bs 300. Ahora no tiene cómo volver a su país. La mujer está encinta.



La Ley 101 de la Policía

Regula el régimen disciplinario de la Policía y establece las faltas y sanciones a los agentes que la infrinjan.