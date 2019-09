En sus 50 años, Aldeas SOS exhorta a fortalecer el núcleo familiar

Aldeas Infantiles SOS cumple 50 años en Bolivia. Los directivos de la organización sin fines de lucro, que trabaja por los derechos de los niños a vivir en familia, celebró ayer la fecha en una primera versión de sus actividades denominadas Puertas abiertas. Fue una tarde de festejo y amistad con la presencia de invitados especiales.

En Bolivia, Aldeas Infantiles SOS atendió a 15.139 niños durante la gestión 2018, en las diferentes modalidades alternativas de cuidado preventivo y restitutivo que desarrolla en ocho ciudades.

Un estudio encargado por la institución ha arrojado la cifra de un millón de niños en riesgo de perder su familia en el país. Si bien la aldea atiende a niños abandonados, uno de sus los principales focos de su labor es el fortalecimiento de la familia con el fin de prevenir el abandono infantil.

“Estamos felices por este aniversario, pero también preocupados porque hay 30.000 niños en centros de acogida. De cada 10 niños que están acogidos, siete tiene familia de origen, eso significa que hay que fortalecer la familia. Esta situación es preocupante porque el problema principal no se ha resuelto. Se puede avanzar en temas de salud, pero, lamentablemente, es en la familia donde debe comenzar el trabajo. Si no resolvemos este problema no habrá solución para lo demás”, indicó el gerente general del Programa Santa Cruz Guido Pecho Rivero.

El directivo comentó que las Aldeas Infantiles SOS atraviesan por problemas económicos. “Hay que reconocer que los gobiernos se esfuerzan en apoyar. La Gobernación apoya con Bs 15 diario para cada niño. Pero sigue siendo insuficiente. El gobierno municipal destina Bs 30.000 al año para pagar consumo de agua, luz y teléfono. Se puede hacer más. Es importante hacer prevención con ambos niveles de Gobierno”, señaló Pecho Rivero, que adelantó una reunión con los concejales muncipales para esta semana, en la que les presentará el modelo de prevención del abandono.

Ejemplos de inserción

La gerente operativa, Shirley Zabala, afirma que uno de los principales objetivos es restituir los derechos básicos de los niños que han sufrido episodios traumáticos o rupturas familiares, es decir, brindarles atención en salud, educación y alimentación. La posibilidad de trabajar en un espacio abierto a la comunidad ha permitido un desarrollo integral, para que los niños logren insertarse de una manera exitosa a la sociedad.

Uno de los ejemplos es Víctor Hugo Rojas, que a los 11 años ingresó al hogar luego de haber vivido en el campo con su abuela y tras haber quedado huérfano de madre. El joven creció cobijado por la institución y hoy, a los 29, da testimonio de haber logrado dar grandes pasos en su vida.

Rojas es un productor musical, conocido en el ambiente artístico local como Deiner el Hard, que ha trabajado con Bonny Lovy, Camila, Soruco, Roberto Hira y Alexandré. “Haber ingresado a la Aldea SOS fue el comienzo de mi vida. Acá me dieron la oportunidad de superarme y convertirme", contó.