En ocho meses, la Alcaldía contrajo deudas por más de Bs 930 millones

En los últimos ocho meses, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó al menos cuatro créditos, por un monto total de Bs 931.889.986, para cumplir con obligaciones pendientes y ejecutar proyectos de inversión. Asimismo, actualmente gestiona otro empréstito para la ejecución del plan de movilidad urbana, según informes oficiales.

Sus acreedores son entidades nacionales y organismos externos; el último préstamo es para el plan de pavimentación que se tiene previsto ejecutar en los próximos meses.

La comuna cruceña es la que maneja mayores recursos en comparación a otros municipios del país. Su presupuesto es de Bs 3.717 millones (POA 2019 aprobado), mientras que el de La Paz es de Bs 2.384 millones.

Del total del presupuesto municipal cruceño para esta gestión, Bs 249 millones (6%) son para el pago del servicio de la deuda (pago de capital, interés y comisiones a los distintos acreedores) y con los nuevos empréstitos la capacidad de endeudamiento está llegando al 8,5% de los ingresos, de un límite del 20%, lo que muestra que las finanzas están en “niveles saludables”, de acuerdo con la explicación que dio el lunes la secretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, al Concejo.

Según documentos oficiales, uno de los empréstitos es el que se firmó el 28 de diciembre 2018 con el banco Bisa, por Bs 99.000.000, destinado el pago de 36 obras, entre módulo educativos, salones velatorios y otros.

El préstamo es por 10 años plazo, con uno de gracia y un interés del 5,5%. El desembolso salió a inicios de este año y los cheques por pagos devengados a las empresas constructoras comenzaron a girarse el 22 de marzo de la presente gestión.

En junio de este año se aprobó otro crédito ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por Bs 206.489.986 para el pago de obligaciones pendientes por proyectos ya concluidos o en ejecución, y para cubrir la contraparte municipal en laconstrucción de la doble vía a Warnes. La deuda debe saldarse en 18 años, con un año de gracia y la tasa de interés del 2%.

Según consta en los informes que hizo llegar el Ejecutivo al Concejo, del total de este crédito, Bs 120.378.033 son para el pago de obligaciones pendientes por 42 proyectos municipales con más del 50% de ejecución y Bs 86.111.953 para la contraparte en la construcción de la doble vía Santa Cruz de la Sierra-Warnes, que es ejecutada por la ABC.

Otro de los préstamos es con Concretec, que fue aprobado el 5 de agosto de este año por el Concejo Municipal para la pavimentación de calles y avenidas en distintas zonas, que alcanzan los Bs 348.000.000, a ocho años plazo y con una tasa de interés del 4,99%. En este caso, dicha empresa también se adjudicó el contrato para la ejecución de las obras de forma directa.

Asimismo, existe otro crédito por $us 40 millones, equivalente a Bs 278.400.000, ante el Banco Mundial, para el plan de drenaje Santa Cruz se canaliza, según un boletín de prensa que divulgó el gobierno municipal en julio.

En respuesta a una petición de informe que hizo el concejal opositor Johnny Fernández, fechada el 26 abril de este año, la secretaria de Administración también da cuenta que se viene realizando gestiones ante la CAF para un préstamos para el plan de movilidad urbana. El documento no menciona el monto ni las condiciones del préstamo, pero aclara que obras ejecutadas actualmente para la implementación de los buses del BRT están contemplados en el POA.

Las observaciones

El concejal Fernández observa que el gobierno municipal esté recurriendo a créditos para cubrir deudas de proyectos ya concluidos y exige explicaciones sobre el destino de los recursos contemplados en los POA. Además, cuestiona que el gobierno municipal asuma parte del pago de obras que no son competencia municipal, como la doble vía a Warnes. El ucesista considera que losdos últimos años han sido los más críticos en términos económicos para la comuna y cree que eso se debe a la falta de planificación y a la improvisación, que han generado problemas de liquidez en las arcas municipales. Para él, la falta de liquidez obliga a recurrir préstamos para cumplir con pagos pendientes y ejecutar proyectos de inversión.

La concejala Rosario Schamisseddine quiere saber qué se están haciendo con los recursos programados en el POA, pues en el caso del plan de pavimentación, cree que debe hacerse con recursos ya presupuestados. La concejala indica que, con los créditos, se comprometen recursos de los próximos años, con lo que no está de acuerdo.

Eficiencia en las obras

En la sesión del lunes, la secretaria Velarde defendió la solidez de la economía de la comuna y dijo que “un crédito permite al gobierno municipal ser eficiente y oportuno con las obras y llegar de forma rápida a los vecinos”, agregando que tomó diez años sanear completamente las arcas municipales.

“En diez años se sanearon las arcas municipales, nos ha costado muchísimo; los primeros cinco años fueron críticos y los últimos fueron de estrategia y fortificación y, ahora, tenemos la capacidad de adquirir los créditos necesarios para que los vecinos se desarrollen y puedan disfrutar (de las obras)”, dijo Velarde. “¿Cómo es posible que no podamos hacer obras con un crédito y que este se vaya pagando mientras el vecino lo disfruta?”, manifestó Velarde, al referirse a la pavimentación.

Sobre la capacidad de endeudamiento, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas permanentemente entrega certificaciones y que, con el último préstamo, la capacidad de endeudamiento llegó al 8,5% de los ingresos, es decir, por debajo del límite permitido, que es del 20%. “Tenemos zona para endeudarnos y seguir siendo eficiente y llegar a los vecinos”, acotó Velarde. Insistió en que lo importante “es ser eficiente con las obras y que el crédito es la mejor forma de llegar a los vecinos de forma rápida y oportuna”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, destacó que el porcentaje de endeudamiento no llega ni a la mitad del límite permitido y mencionó que, pese a que en los últimos cuatro años el gobierno municipal ha recibido Bs 600 millones menos por concepto de IDH, las finanzas siguen siendo sólidas. Esto porque ha aplicado políticas creativas, que han aumentado los recursos propios, pasando de Bs 780 millones en2015 a más de 1.160 millones en esta gestión. “Con políticas tributarias, como la ley de perdonazo y la ley de papeles al día, hemos generado ingresos y esto no solo la parte impositiva, sino también social”, refirió Sosa.

La mirada de un municipalista Para el municipalista y asambleísta de Demócratas José Luis Santistevan, la comuna cruceña, que hace cinco años era una de las más fuertes del país, pues disponía de ingresos propios y de recursos de coparticipación tributaria suficientes, ha empezado a recurrir a créditos, como una señal que enfrenta problemas de liquidez.

En opinión de Santistevan, existen cuatro causas. La primera, haber asumido competencias nacionales, como la salud, el pago de ítems y la renta dignidad, sin defender la autonomía municipal en materia económica; la segunda, no haber exigido una redistribución de recursos a través del pacto fiscal; tercero, no exigir un reajuste en las asignaciones (IDH y coparticipación) sobre la base de las encuestas intercensales (se sabe que más de 80.000 ciudadanos llegan al año a la urbe y se recibe recursos en base al censo de 2012); y por último, haber priorizado la construcción de mercados, cuando esta no es una prioridad básica para ciudad.