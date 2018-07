En ocho horas sentencian al reo que estuvo preso más de 12 años sin condena

El viernes 13 de julio la justicia piso el acelerador a fondo y consiguió que un recluso, que estuvo preso por más de 12 años sin ser sentenciado, se autoinculpe en un proceso abreviado y al final del día le llegue el mandamiento de libertad del que hizo uso el sábado por la mañana.

“Estaba de acuerdo con lo que me dijeron para que salga libre. Me llegaron de sorpresa y no me habían avisado nada. Como no sé leer ni escribir, soy analfabeto. Un policía me ayudó a firmar esos documentos que me leyeron”, relató José Luis Gonzales Prado, el hombre que también estaba registrado en los archivos de Palmasola como José Santos Cruz Gonzales Prado y que no tiene una cédula de identidad que revele su verdadero nombre.

EL DEBER habló con él en mayo de este año, en el pabellón B del PC-7, el área de máxima seguridad, un espacio creado para los reclusos más peligrosos. Aquella oportunidad el hombre, que era conocido como ‘Mono’ en el reclusorio, dijo no tener a nadie fuera de la cárcel, que lo mantenían preso sin sentencia y que nunca había salido a ninguna audiencia. También se declaró inocente de las acusaciones en su contra y pidió ayuda para salir del penal.

La segunda vez que tomamos contacto con él fue el sábado, cuando nos contó sobre su libertad, que había ido a pasar la noche cerca de la exterminal y que pensaba volver a Palmasola, para trabajar como ‘radiomóvil’ en el área de régimen abierto. Poco le importaba lo que había pasado y menos lo que le puede deparar el destino en adelante.

Documentación a la que tuvo acceso EL DEBER, indica que el procedimiento abreviado que se acordó con el implicado fue elaborado el lunes 9 de julio y está firmado por los fiscales Margoth Vargas, Lorgio Viveros y Yolanda Aguilera. El nombre que se tomó allí para lograr el autoinculpamiento fue el de José Santos Cruz Gonzales Prado, acuerdo que fue recepcionado a las 11:30 del viernes 13 de julio por el juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, a cargo de la jueza Ana Gloria Rojas Flores.

La juzgadora dijo que se procedió de acuerdo a norma, aunque reconoció que probablemente el cuadernillo del caso se extravió. El fiscal Lorgio Viveros, uno de los que participó del procedimiento abreviado, reconoció que el sindicado no tenía carné de identidad y que se lo juzgó, según el nombre que el dijo tener: José Luis.

