En Pucará cayó nevada sin consecuencia en los campos agrícolas

Una nevada cubrió con un manto blanco los cerros y la vegetación de las comunidades Huerta, La Torre, Lacayotal y Salsipuedes Chico y Grande del municipio de Pucará, en la provincia Vallegrande. El fenómeno causó asombro entre los pobladores y los productores que, por ahora, no reflejan un impacto o una contundencia de la nevada en el ámbito agrícola.

Desde la Gobernación de Santa Cruz, el director de Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire, explicó que en la estación meteorológica de Chujlla, ubicada en Vallegrande, se registró 0,8 ºC en la jornada y que para la presente jornada la temperatura puede descender hasta -1 ºC.

A diferencia de la helada que daña el cultivo, Alpire señaló que la nevada caída en las comunidades de Pucará no tuvo un efecto contundente en las áreas de producción. No obstante y para descartar este extremo, dijo que hoy técnicos de la Gobernación se desplazarán a las zonas afectadas para levantar información y cuantificar el tipo de afectación, aunque dijo que la nevada no se prolongó por mucho tiempo y que se diluyó hasta las 10:00. La evaluación se ejecutará en coordinación con la Alcaldía de Pucará.

El informe de la Gobernación da cuenta de que en Huerta, La Torre, Lacayotal hay producción de hortalizas y frutas y que en Salsipuedes Chico y Grande se cultiva papa y maíz. La preocupación se centra en Pucará, donde temen que la nevada comprometa la vegetación y las pasturas que son el forraje natural para el ganado vacuno.

Desde Pucará, la alcaldesa Carmen Ruth Calzadilla Montaño, indicó que fueron sorprendidos con la nevada que ‘pintó’ los cerros con un manto blanco. En la misma línea de la Gobernación, aclaró que técnicos cuantificarán los daños si los hubiera.

Mayor precaución

Tomando en cuenta la nevada como preámbulo y el descenso brusco previsto -1 ºC, Alpire pidió a los agricultores de las zonas altas tomar medidas preventivas y estar en apronte para reducir los riesgos de un eventual impacto de una helada en las áreas de cultivos. Recomendó que los que tienen riego humedezcan sus cultivas para evitar efectos de la nevada o helada, hacer fogata para que el humo evite la quema de los cultivos cuando descienda la temperatura y los que dispongan de equipos que fumiguen con fertilizantes foliares.