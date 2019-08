En La Guardia temen toma ilegal de predio destinado a relleno

Autoridades municipales de La Guardia, al mando del alcalde Jorge Morales, inspeccionaron ayer el terreno donde funcionará el nuevo relleno sanitario, pues existen denuncias de que parte del terreno hubiera sido avasallado por personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). No obstante, un grupo de vecinos asegura que no son loteadores y más bien acusan a la comuna de no haberles consultado sobre la construcción de un vertedero en el lugar.

Adrián Avillo, uno de los vecinos que cuestiona la obra, señaló que el proyecto no fue socializado previamente y que dentro del predio de 200 hectáreas hay pasos de agua.

Según él,10 comunidades se verían afectadas con el relleno sanitario, entre los que citó: Basilio, Montegrande y Platanillo. “Quieren hacer el vertedero sin información, pero hay comunidades a menos de un kilómetro”, sostuvo.

En respuesta, el alcalde Morales aseguró que sí se hicieron las consultas previas con los vivientes de la zona. Explicó que antes el terreno funcionaba como una propiedad ganadera de más de 2.000 hectáreas y que para recaudar agua de lluvia para el ganado, los propietarios hacían atajados con maquinaria.

La Alcaldía de La Guardia tiene previsto iniciar la construcción del acceso principal al terreno donde se construirá el relleno sanitario. Serán 800 metros de vía. El alcalde adelantó que se tiene previsto que en marzo de 2020 comience a operar el nuevo relleno. Para ello, está en trámite la licencia ambiental.

Ayer también se inspeccionó otro predio municipal, ubicado a 5 km del primero. Se trata de 48 hectáreas donde la Alcaldía de La Guardia denuncia avasallamiento de grupos afines al MAS.

En la Alcaldía hay temor de que el terreno destinado para el vertedero sea ocupados por loteadores, por ello ha pedido apoyo al ministro de Gobierno. / Leyla Mendieta.