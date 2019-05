En 30 segundos, así fue la presentación del narco Pedro Montenegro

El anuncio del Ministerio de Gobierno confirmando que el ‘narco’ extraditable a Brasil, Pedro Montenegro, se entregó a la Policía generó gran expectativa y más aún, que sería presentado a la opinión pública desde el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.

En el acto, que duró casi 20 minutos, el ministro Carlos Romero empezó destacando que las acciones encaradas por la Policía Boliviana le cortaron toda posibilidad de salida del país a Montenegro, de modo que fue obligado a entregarse.

Antes de dar paso a la presentación de Montenegro, el comandante Nacional de Policía Boliviana, Vladimir Yuri Calderón, precisó que en el marco de la investigación "Caso Montenegro" se realizaron 52 allanamientos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y en otras regiones fronteriza del país. Además, se detuvo a siete personas (Pedro Montenegro, Robín Justiniano, Mauricio Higa, Felipe Medina, Fernando Moreira, Kurt Brun Ríos y Esther Arteaga).

“Se han secuestrado siete inmuebles, todos valuados en $us 3 millones; 45 vehículos, entre cuadriciclos y motocicletas, valuados en $us 800.000; y otros tres vehículos, cuyo valor estimado asciende a $us 300.000, haciendo un total estimado de $us 4.100.000”, informó Calderón

Tras las declaraciones del comandante de la Policía, hizo su entrada al salón Pedro Montenegro con las manos enmanilladas. Traía consigo una gorra de color negra y un chaleco antibalas. Dos agentes dela Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fuertemente armados, lo custodiaban. Su presentación duró apenas 30 segundos.

El capo salió del salón dejando en el aire las preguntas de los periodistas. Así el ministro de Gobierno daba por cerrado el acto, al igual que Montenegro, sin dar chance a la prensa a que le haga preguntas sobre el caso.

