Emacruz pagará Bs 15 millones a Vega-Solví por transporte al nuevo relleno

A las 11:00 de ayer, un camión compactador de Vega-Solví vació las primeras ocho toneladas de residuos sólidos en la celda N.º 1 del nuevo Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos, situado en inmediaciones de la comunidad San Miguel de los Junos, en el distrito 14 (Paurito). Sin embargo, por estar 17 kilómetros más lejos que el clausurado vertedero de Normandía, el operador privado de la basura recibirá alrededor de Bs 15 millones por año, como parte del ‘sobretransporte’, monto que lo asumirá la Alcaldía, que es propietaria de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz).

El gerente general de Vega-Solví, Luis Auza, confirmó que el trato es nuevo y será compensatorio porque aumentó la distancia de traslado de los desechos al nuevo vertedero. “Tenemos contrato con la comuna hasta septiembre de 2020, que nos reconocerá la diferencia porque es mayor el kilometraje recorrido”, indicó.

El gerente de Emacruz, Johnny Bowles, confirmó que se pagará a Vega-Solví por kilómetro/tonelada, pero el costo no incidirá en la tasa de aseo urbano que la paga el vecino. “El hecho de que el nuevo relleno sea más lejos tiene un costo mínimo en el traslado de la basura. El municipio tiene los recursos para este tipo de contratos modificatorios, además de que existe el compromiso del alcalde Percy Fernández, de que el vecino no pagará ni un centavo”, explicó Bowles.

Pero, las críticas no se dejaron esperar, pues el concejal de UCS, Johnny Fernández, indicó que hace dos meses que vio esa situación y pidió informes, los cuales aún no le llegaron. “El dinero para cancelar el transporte más largo de seguro que saldrá de algún proyecto que la Alcaldía dejará de ejecutar, perjudicando a los vecinos, pues aseguran que no subirá la tasa de aseo urbano. Insistiré hasta conocer de este pago”, añadió.

Relleno

El nuevo relleno, que oficialmente será inaugurado hoy por el alcalde, con la presencia del presidente Evo Morales ha sido proyectado para una vida útil de 50 años, y si se ejecuta el plan de reciclado, se puede alargar su utilidad.

Tendrá capacidad para recibir 2.000 toneladas de basura por día, aunque el promedio en la ciudad es de 1.800 toneladas; según Bowles, si algún municipio del área metropolitana tiene problemas con su vertedero, fácilmente le pueden prestar el servicio. “Son 250 viajes al día que efectúan los 45 camiones compactadores y las 20 volquetas en las que transportan 1.800 toneladas al día que se recogen en la ciudad”, refirió el gerente de Emacruz.

“Con tecnología del siglo XXI, el nuevo centro de tratamiento de residuos podrá ser usado por más de 50 años; pues habrá una segunda parte del proyecto que contempla reciclar la mayor parte de los residuos”, manifestó Angélica Sosa, presidenta del Concejo, que, junto con Bowles, fue la que lanzó la primera bolsa con desperdicios a la celda N.º 1.

Influencia

El nuevo relleno cuenta con 200 hectáreas, de las cuales 114 serán para las celdas de basura y 86 conformarán el cordón ecológico, el cual será forestado con 50 pequeñas plantas de especies nativas, en especial frutales.

“Son 800 las hectáreas del área de influencia, las cuales serán inmovilizadas, es decir, no se aprobarán los asentamientos humanos”, agregó Bowles.

Pero, el concejal Johnny Fernández tiene sus dudas, asegurando que hubo sobreprecio en la adquisición de los terrenos.

“La Alcaldía compró a $us 50.000 la hectárea, cuando el precio es de $us 20.000; por ello he sentado una denuncia ante la Fiscalía, y a la Contraloría he pedido una auditoría especial al proceso de compra”, añadió.

La secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, explicó que luego de un proceso de avalúo, el propietario Favián Égüez pidió $us 9 por m2, mientras que la Alcaldía ofreció $us 1 por m2. En la segunda audiencia el dueño bajó a $us 7 y la comuna subió a $us 5, quedando en esta última cifra, por lo que descartó el sobreprecio.