Eleonora Cardona: 'Hay una logia artística en la Alcaldía comandada por Soruco'

A fines de julio de 2018, EL DEBER realizó un foro cultural en el que asistieron artistas y gestores, además de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa; la secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde; y Rosario Schamisseddine, como integrante de la Comisión de Cultura del legislativo cruceño.

En este encuentro, donde se tocó el tema del presupuesto que maneja la Dirección de Cultura, una de las participantes, la cantante cruceña Eleonora Cardona remarcó lo que venía pidiendo desde hace dos años: mayor diversidad de artistas en la retreta cultural que realiza los jueves la Alcaldía de Santa Cruz.

Tras los acontecimientos sobre el ítem con el que contaba la artista Camila Soruco en el municipio, Cardona reveló la información que se maneja en el círculo de artistas cruceños y decidió que es momento que el gremio se una para reclamar lo que viene sucediendo.

_Desde el foro hasta ahora, ¿hubo una mejora en el trato de los artistas en, por ejemplo, llamarlos para que se presenten en actividades culturales municipales como la retreta de los jueves?

No, para nada. Desde el año pasado que no nos han convocado y siguen los mismos artistas, todos los jueves. Han incluido en la retreta a Elenir Echeverría que, personalmente, podría decir que es la única que hace cultura, pero después siguen Camila Soruco, Tingo Vincenti e Israel Alarcón. No han llamado a nadie más.

_¿A qué crees se debe que sean siempre los mismos artistas?

Es como una logia artística comandanda por la misma Soruco. El rumor entre los artistas es que ella dice quién entra y quién no a la retreta. Sé que la querían llamar por ejemplo a la cantante Morelia, pero al final no lo hicieron. Eso es lo que sabemos, que es Soruco la que pone las barreras para que el municipio contrate a otros artistas. Es la directora del circo, la que dice quién sale y quién no.

_¿Como te afecta esta situación?

La mitad de mi vida la paso en Perú y la otra mitad en Santa Cruz, además porque quiero internacionalizarme, pero me obligó a presentarme en escenarios nacionales y es increíble que nadie es profeta en su tierra, porque tengo que cantar en festivales de Cochabamba, del Chaco, de La Paz. Es irónico que vaya a todos los festivales del país, menos en mi Santa Cruz.

_¿A partir de los reclamos que hiciste en el foro, sentiste que se te cerraron las puertas en algún momento?

No es que se me hayan cerrado las puertas en la municipalidad, sino que ya eran años que no me hablaban.

Esto lo digo por primera vez: hubo unas cosas incómodas cuando cierta vez, hace unos cuatro años, me llamaron para cantar y me pidieron requisitos que a mí no me agradaron. (Me pidieron) condiciones para cantar para el Alcalde como no usar pantalones o faldas largas y eso a mí me molestó. Dije no, desde ahí, como yo me negué, se me cerraron las puertas.

Recientemente, para el acto del 26 de febrero, sí me llamaron, estoy agradecida, pero esto no es constante, porque las actividades que hay en el municipio son muchas, estamos hablando de tantas inauguraciones, entrega de obras, retretas, hay mucho y esto no solo lo digo por mí, porque hay muchísimos colegas.

_¿Qué dicen los artistas en relación a la retreta?

Ya se cansaron, no reclaman porque no hay dónde ir a reclamar. En el foro cultural yo les dije que ya venía reclamando dos años que son los mismos los que se presentan en la retreta, dijeron que iban a llamar, no lo hicieron y mis colegas ya están resignados.

Es una vergüenza que todos los jueves sigan los mismos y que además no haya festivales de la categoría como hay en otros departamentos. El Sombrero de Saó ya no se dio más. No hay fomento a los artistas actuales y tampoco a los nuevos talentos.

Esa retreta se debería hacer una vez al mes, una buena verbena en cada distrito. Eso yo lo propuse al Concejo. Tienen que dar oportunidad a todos los artistas.

_¿En la retreta se les paga a los que participan?

En mi caso yo fui una vez y si me pagaron. Me dieron Bs 3.000 por una salida de un show que vendría a ser una hora, más o menos.

Lee más sobre el tema: