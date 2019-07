El transporte se reunió con Jorge Landívar para negociar la reglamentación

Los transportistas manifestaron su satisfacción que Jorge Landívar haya sido designado por el Alcalde, Percy Fernández, para dirigir las negociaciones sobre la reglamentación del transporte en Santa Cruz, dejando a un lado a Rolando Ribera, director de Movilidad Urbana. Acordaron reunirse el viernes para instalar tres mesas de trabajo técnicas.

“Hemos tenido una reunión importante. Ribera es un desconsiderado mucho ofende al sector; sin embargo, a partir de ahora, el diálogo será con el señor Jorge Landívar”, destacó Aldo Terrazas, dirigente del transporte público en contacto telefónico con EL DEBER.

Los transportistas tienen previsto llevar adelante una nueva reunión con la Alcaldía el viernes, donde presentarán un borrador de Plan de Movilidad Urbana, que será elaborado en base a la documentación que les facilitó la Alcaldía y a las recomendaciones de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

Según los transportistas, una vez sea presentado su borrador, se instalarán tres mesas de trabajo para evaluar el tema técnico, jurídico y económico en torno a su sector y la reglamentación de la Ley de Transporte en Santa Cruz.

En conferencia de prensa, Jorge Landívar manifestó que a diferencia de lo que se habla, no habrá una restricción vehicular, sino una "redistribución de las líneas" de transporte público, para que haya orden en la ciudad.

Sobre la posibilidad que, Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana, presente una renuncia pues ya no está a cargo de las negociaciones con el sector Transporte, Landívar ponderó el trabajo que ha realizado hasta el momento.

“El BRT no es un tema personal, es de interés para la ciudad”, manifestó Landívar a tiempo de ratificar que fue designado por el Alcalde, para conversar con el sector transporte. “Si alguien no está de acuerdo debe tomar su posición, pero no creo que el arquitecto presente su renuncia, no creo que deje las cosas a medias”, añadió.

