El excomandante de la Policía, general Rómulo Delgado, en su declaración como testigo ayer ante la Fiscalía de Sustancias Controladas por el caso denominado Pedro Montenegro, dijo que jamás filtró ningún audio y que el teléfono del que realizó la llamada (donde indica que piensa que lo sacaron del cargo por instruir la investigación a Gonzalo Medina) es un corporativo que pertenece a la Policía y que lo devolvió tras su relevo.

Delgado llegó a la Fiscalía junto a su esposa, Cecilia Villanueva. Declaró desde las 10:30 hasta las 15:30, ante la comisión fiscal integrada por Luis Enrique Rodríguez, Marcos Arce y Gerardo Balderas. Al concluir su testimonio salió de la oficina, se dirigió ante su esposa, alzó su maletín y mochila a la espalda y salió de las instalaciones de la Fiscalía.

Los fiscales de la comisión confirmaron su declaración, donde señala que el teléfono era de la Policía y por eso Delgado lo devolvió. Los fiscales, así como los agentes de la Felcn, pidieron el teléfono celular que usó Delgado para secuestrarlo y poder realizarle un peritaje, pero esto no fue posible ante la explicación del excomandante, ya que el equipo telefónico lo devolvió a la Policía.

Ya investigaban a Medina

Delgado manifestó, ante los medios de comunicación, que él no ordenó investigar al coronel Gonzalo Medina. “Yo no ordené investigar al Medina yo he sido comandante general y por lo tanto no tenía la atribución de ordenar (la investigación), eso es potestad de los órganos pertinentes. No tenía conocimiento de Pedro Montenegro”, dijo.

Sobre los audios, manifestó de manera enfática: “yo no he filtrado ese audio, soy policía profesional con más de 30 años de servicio; he sido siempre el primero de mi tanda en todos los grados”. Asimismo, exhortó al periodista que recibió el audio a que manifieste si fue él quien filtró el audio. “A mí me afecta, tengo prestigio profesional institucional”, acotó.

Asimismo Delgado manifestó que en realidad la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), al mando del coronel Maximiliano Dávila, ya venía investigando a los jefes policiales Gonzalo Medina, Fernando Moreira y a otros.

Cuando se le preguntó si ratificaba que el haber conocido la investigación impulsada contra Medina le costó el relevo de su cargo, a solo tres meses de su mandato, dijo que puede ser que las autoridades hayan determinado que finalizó un ciclo y debía comenzar otro. Afirmó que jamás tuvo una denuncia ni falta en la Policía en sus 31 años de servicio.

Romero niega ratificación

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que conoció a Gonzalo Medina cuando este ya fungía como director de la Felcc y reiteró que su cartera no designó al excoronel para que dirigiera esa unidad policial en Santa Cruz.

“Yo, a Medina lo conocí en la Felcc, yo no lo nombré, tal vez tendrían que preguntarle al que lo nombró, entiendo que fue en 2016; si no me falla la memoria estaba de comandante, probablemente Sabino Guzmán”, declaró.

De su parte, el excomandante aludido, aclaró que él dejó el cargo el 19 de septiembre de 2016 y que Medina apareció como jefe de la Felcc en la gestión del coronel Juan Carlos Dalence, pero el nombramiento lo hizo el Comando General.

Padre de juez sindicado

Juan Paniagua, padre del juez Juan José Paniagua, manifestó que nunca conocieron a Pedro Montenegro, y que tanto él como su hijo son víctimas de una “vil calumnia”. Esto en relación a versiones en redes sociales de que el juez habría acudido al cumpleaños de Montenegro.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Égüez, dijo que aún no existen evidencias sobre ese hecho y que de haberlas más adelante, merecería una investigación del Consejo de la Magistratura.

Por otra parte, ayer se presentaron a declarar a la Fiscalía antinarcóticos, la esposa de Mauricio Higa, que está detenido, así como una modelo relacionada con Pedro Montenegro, pero las declaraciones fueron postergadas para el martes. Las pesquisas se ampliaron no solo contra la esposa, sino a la hija de 16 años de Higa.