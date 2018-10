El abuelo de las hijas de Karen retó a Cabrera a negar en 'su cara' las agresiones; el diputado se defenderá en libertad

"Que me lo diga en mi cara, como hombrecito (que él no le pegaba)", dijo Jhon Menacho el abuelo de las hijas que Karen D. tuvo con su primer pareja. La mujer denunció al diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria, Henrry Cabrera (MAS), como una persona violenta y celosa que en reiteradas ocasiones le propinaba golpizas que le ocasionaban graves lesiones.

Menacho llegó hasta la Felcv para brindar su apoyo a Karen y pedir justicia por los excesos que considera se cometían en contra de la madre de sus nietas. "Qué cinismo y sinverguenzura para decir que no la huasqueaba (pegaba)" decía mientras se le preguntaba sobre lo que dijo días antes el legislador masista de que él "nunca" tocaría a una mujer.

"Yo me quedaba con las niñas entre 10 y 15 días en la casa por que ella no aparecía después de las tundas (golpes) que él (Cabrera) le daba", puntualizó.



"El cinturón es para agarrarse los pantalones no para pegarle a las mujeres (...) yo tuve buena amistad con él (Cabrera), he estado en parte de su campaña con él, le he dado muchas cosas para que ahora pague con esto, no es posible", fustigó.

Se abstuvo de declarar



El fiscal Camilo Velásquez señaló que se tomó declaración al diputado Henrry Cabrera, denunciado por violencia física y sicológica por su expareja Karen D., y determinó que se defienda en libertad. Además, ordenó el secuestro de un teléfono celular del diputado y dos de la víctima para hacer un desdoblamiento y un peritaje con la finalidad de verificar los mensajes de texto y otros indicios que la mujer presentó en su denuncia y que cursan en el cuadernillo de investigación.

Velásquez señaló que Cabrera hizo uso de su derecho a guardar silencio cuando se le tomó su declaración en presencia de su abogado, el exministro Jorge Pérez.

Además, gente del partido de gobierno acudió a acompañar y apoyar a Cabrera en la Felcv.