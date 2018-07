El número de niños en la calle no disminuye pese a las batidas

Desde que EL DEBER publicó a principios de junio la existencia de 31 niños que deambulan por los alrededores del cambódromo sin asentarse en un punto fijo para evitar las batidas, ese número ha ido variando con un par que han ido a hogares de menores, pero también con otros que se han ido sumando.



La cifra de 31 se conoció porque los menores comentaron que una madrugada, en una batida, policías los hicieron formar y enumerarse. Esa es la cantidad de menores, entre ocho y 16 años, además es la que en promedio la que reúnen los voluntarios de Calentando Corazones para compartir actividades con ellos y así aprovechar de abordarlos y tratar de convencerlos para que dejen la calle, algo que conlleva perseverancia y paciencia, pues el solo hecho de ganarse su confianza les llevó más de tres meses.



Pese a las batidas de los últimos días, el número no ha disminuido, ya que el martes los voluntarios reunieron a más de 30 menores.

También puedes leer:





Rosy Valencia, de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía, afirmó a EL DEBER que se trabajará con batidas permanentes y que deben hacer informes de la situación de menor para entregar a los jueces. “Cuando tienen familia se trata de reinsertarlos con colaboración de la justicia”, dijo.



Anteriormente, la Gobernación, a través del Servicio de Políticas Sociales (Sedepos) cuestionaba los informes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia porque los considera incompletos y que no se pone énfasis en la reinserción familiar, tomando en cuenta que enviar niños a los hogares debe ser la última opción.



Asimismo, Gladys Echenique de Calentando Corazones, señala que al ser los hogares sitios abiertos, ha recibido reportes de niños que son dejados allí luego de una batida y que a las pocas horas ya están de nuevo en la calle, por lo que, agrega, se deben hacer ajustes a las estrategias para abordar a los menores. Valencia aseguró que en los últimos operativos, de 12 menores recogidos dos dijeron tener familia y los otros 10, no. Se solicitó detalle de los más de 30 niños del ‘clan’, pero no se lo obtuvo.