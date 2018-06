El nuevo vertedero costará $us 10 millones y se habilita en julio 2019

El nuevo vertedero de la urbe cruceña se ubica en el distrito 14, zona de Paurito, y cuenta con su licencia ambiental en trámite, al igual que la expropiación de los terrenos. Así lo informó el gerente de Emacruz, Jhonny Bowles, que garantizó el traslado para el 1 de julio de 2019, en entrevista con EL DEBER RADIO.

"A través de una ley de expropiación de terreno, el municipio ocupará 200 hectáreas en el distrito 14. De estas 200 hectáreas, 114 hectáreas serán para operaciones, las otras 86 servirán como 'cordón ecológico'", indicó Bowles.

A su vez, el gerente de Emacruz adelantó que se establecerá a través de una norma la restricción de asentamientos humanos en cerca de 500 hectáreas a la redonda.

Este es el video:

A PRIMERA HORA A PRIMERA HORA Posted by El Deber Radio on Tuesday, June 26, 2018

Características y ficha ambiental

Según Bowles, el nuevo vertedero tendrá una capacidad de 30 años de funcionamiento, contará con una planta de separación de residuos semiautomática, costará $us 10 millones, de los cuales $us 5 millones serán para la infraestructura y los otros $us 5 millones para la Planta de tratamiento de Lixiviados (líquidos resultantes del paso fluidos a través de un cuerpo sólido).

El responsable de Calidad Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, Mauricio López, informó que el municipio está gestionando la licencia ambiental de funcionamiento, además que según normas no se podía cerrar Normandía, hasta que el nuevo sitio cumple con todas las condiciones.

La directora de Calidad ambiental de la Gobernación, Ericka Plata, aseveró que confirmaron que el nuevo sitio cumple con las normas técnicas de ubicación para un relleno sanitario, pero aún falta el aspecto ambiental.

También puede leer:

La demora en el traslado del vertedero generó molestias en los vecinos que se declaran perjudicados por la emanación de gases y los malos olores, que este lunes protagonizaron una marcha de protesta.

A su vez, en el Concejo municipal señalaron que desconocen las características de la renovación del contrato de Emacruz, con la empresa brasileña Vega-Solví, que hace cinco años se hizo por Bs 1.079.385.450, equivalentes a $us 155 millones, pero ante lo que no ven irregularidades debido a que esta es una empresa descentralizada.

Te puede interesar:

En el Concejo

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que este martes 26 de junio en sesión ordinaria, recibirían la exposición técnica del contrato de servicios de aseo urbano y su ampliación, a cargo del ingeniero Bowles.

"La ampliación de contratos de servicios está contemplada como un acto administrativo cuando las condiciones son favorables al Gobierno Municipal y a la población, al mismo o menor precio por igual servicio, dentro del marco de la ley y del propio contrato vigente, hasta realizar una nueva licitación", escribió en su cuenta de Facebook.

Este es el post:

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra recibirá este martes 26 de junio en sesión ordinaria, la exposición... Posted by Angélica Sosa on Monday, June 25, 2018

Apuntes:

- 1.800 toneladas de basura por día se generan en la ciudad

- 2.000 toneladas de basura por día se proyecta que se registre hasta 2020

- 97% de la basura del área metropolitana cruceña se producen en la urbe cruceña