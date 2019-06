El nuevo relleno sanitario está casi listo, solo falta el 25% de las vías de acceso alternas

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los momentos más relevantes en el tema de residuos sólidos en el municipio cruceño. Faltan solo 10 días para que comience a operar el nuevo relleno sanitario, ubicado en la comunidad de San Miguel de los Junos, a 17 kilómetros de distancia del vertedero de Normandía.

Las autoridades de la Alcaldía cruceña aseguran que se cumplirán los plazos. Sin embargo, reconocen que aún se realizan trabajos en las vías de acceso alternas, las cuales tienen un 75% de avance. Las empresas contratadas deberán trabajar este feriado y el fin de semana para lograr concluir los trabajos en el tiempo programado. Además, la Comisión Mixta del Concejo Municipal se reunirá desde mañana para inspeccionar las obras.

Las vías de acceso

Según informaron desde la Secretaría Municipal de Obras Públicas, el tramo alterno que conecta Normandía y la comunidad Tundi (8 km) ya se completó de bachear, pero aún falta el 25% del pavimento entre este punto y el nuevo relleno sanitario. Este tramo está siendo compactado con el material que se retiró de las obras para el Bus de Transporte Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) en el primer anillo.

El gerente general de la Empresa de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz), Johnny Bowles, indicó que, las empresas se comprometieron a avanzar 200 metros por día para así finalizar el trabajo en el tiempo previsto. Además, como se informó hace algunos días, la pavimentación de la vía principal de acceso, que tiene una longitud de 17 kilómetros, demorará 60 días más.

Otras obras

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Tito Sanjinez explicó que, en dos inspecciones que hizo la anterior semana no encontró personal trabajando en las vías alternas. “Esto me preocupa porque estamos a solo 11 días (por ayer) para que deje de funcionar el vertedero de Normandía. Es poco tiempo, hay que ver que se cumplan los plazos de obras porque no habrá ampliación”, insistió.

El concejal también mencionó que otra de las observaciones es la falta de finalización de la instalación de las balanzas y la demora en instalación del alumbrado público.

El 7 de junio, personal de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación inspeccionó la zona. “Lo que nos dijeron (desde la Alcaldía) es que el 1 de julio comenzará a operar el nuevo relleno sanitario, a pesar de no tener todas las condiciones óptimas, como el acceso de vías. Pero lo principal, las celdas, ya están concluidas”, expresó ayer la titular de esta repartición, Cinthia Asín, a tiempo de enfatizar que en las condiciones actuales no existe impedimento para que el nuevo relleno comience a funcionar.

Según el gerente de Emacruz, la primera fosa de entierro sanitario y las dos lagunas de homogeneización tienen prácticamente el 100% de avance. Agregó que el operador privado Vega Solví debe realizar obras complementarias para garantizar el margen de seguridad de la generación de lixiviados que se prevé que se comiencen a generar luego del tercer mes de funcionamiento.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, dijo que inspeccionará los trabajos para ver que se cumplan los plazos porque existe un compromiso con los vecinos y con las autoridades departamentales.

El plazo inicial de cierre de Normandía, de acuerdo con la auditoría ambiental, finalizaba el 1 de julio de 2018, pero la Alcaldía, con un informe técnico, solicitó que pueda operar un año más.

Vecinos en alerta

Los vecinos de Normandía están en alerta, piden que se respete el plazo límite de uso del actual relleno sanitario. El dirigente vecinal Néstor Silva dijo que no les dieron un informe sobre el avance del traslado, pero ya advirtieron a las autoridades que desde el 1 de julio estarán movilizados en las puertas de ingreso de Normandía. “Los vecinos garantizaremos que no ingrese una sola gota más o un solo gramo de basura a Normandía”, indicó.

En el caso de Normandía, este espacio debe tener un tratamiento especial por 15 o 20 años, para la recuperación ambiental del terreno. Allí se construirá uno de los parques más grandes de la ciudad, será de 57 hectáreas.